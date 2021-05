Actiune in forlt a DIICOT. 25 de perchezitii intr-o singura zi la persoane banuite de constituirea unui grup infractional specializat in trafic de droguri de risc

Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane, in cauza s-a retinut faptul ca pe raza judetului Buzau ar fi actionat o retea infractionala formata din 20 de persoane, care ar fi comercializat droguri de risc, respectiv canabis , precum si diverse produse susceptibile de a avea efecte psihoactive catre consumatori de pe raza municipiului Buzau si a comunelor limitrofe acestuia."In aceasta dimineata, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzau, au efectuat 25 de perchezitii domiciliare, in Buzau, Ilfov si Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de risc, efectuare de operatiuni cu substante susceptibile a avea efect psihoactiv si constituire a unui grup infractional organizat'', informeaza IGPR.Din cercetari a reiesit ca, din 2019 si pana in prezent, 20 de persoane cu varste cuprinse intre 14 si 42 de ani s-ar fi constituit intr-o grupare infractionala si s-ar fi aprovizionat cu droguri de risc si substante cu efect psihoactiv de la persoane din Galati si Bucuresti, pe care le-ar fi vandut in Buzau, dar si in comunele limitrofe (Sapoca, Cernatesti, Merei).In urma perchezitiilor, au fost ridicate aproximativ 80 de grame de canabis, 20 de grame de substante susceptibile a avea efect psihoactiv, mai multe telefoane mobile si 1.300 de lei.Potrivit sursei citate, au fost puse in executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT Buzau.La activitati au participat si politisti ai brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Ploiesti si Bucuresti, politisti ai serviciilor de combatere a criminalitatii organizate Ilfov si Dambovita, precum si jandarmi ai Inspectoratului Judetean Buzau, ai Gruparii Mobile Ploiesti si ai Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Bucuresti.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.