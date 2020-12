Cum a scapat nepedepsita o functionara care a incalcat secretul fiscal, oferind informatii confidentiale despre contribuabili

In dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, fosta functionara (45 de ani), in prezent mutata in Anglia, a fost acuzata ca "a accesat fara drept sistemul informatic si a comunicat numitei L.B. informatii cu privire la obligatiile fiscale ale altor persoane".Procurorii au ajuns la functionara Directiei Fiscale a Primariei Brasov in urma unei anchete in care o femeie din Braspov a fost acuzata ca realizeaza intermedieri de inmatriculari auto clandestine, facand astfel evaziune fiscala.Pornind de la ancheta deschisa impotriva intermediarei, procurorii au descoperit ca femeia primea de la o angajata a Directiei Fiscale Brasov informatii confidentiale, necesare pentru activitatea pe care o desfasura.Procurorii au strans probe care demonstrau ca functionara a incalcat secretul fiscal, iar una dintre probele de la dosar a fost chiar o adresa a Directiei Fiscale, care confirma ca functionara a incalcat secretul fiscal.In ciuda probelor care confirmau ca functionara a furnizat informatii incalcand secretul fiscal, Tribunalul Brasov a achitat-o pe functionara, considerand ca atat timp cat a accesat sistemul informatic folosind un user si o parola, functionara nu a accesat sistemul informatic ilegal."Accesul la un sistem informatic constituie infractiune atunci cand acesta se realizeaza fara drept (in mod ilegal), or inculpata avea dreptul sa acceseze sistemul deoarece ii fusese atribuita parola si avea in atributiile de serviciu dreptul si obligatia de a verifica datele puse la dispozitie prin programul parolat. Faptul ca a folosit informatiile obtinute prin accesarea sistemului in alt scop decat cel profesional, convertind informatia obtinuta in interesul unui tert, nu confera caracterul neautorizat la accesului la sistemul informatic. Accesarea sistemului in alt scop poate atrage raspunderea civila sau disciplinara a celui care a actionat in acest fel", se arata in sentinta Tribunalului Brasov, pronuntata in 3 noiembrie. Sentinta nu este definitiva.