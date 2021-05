"Baietii destepti" din IT. Cum a ajuns un contract dintre CNAS si HP Romania sa fie umflat cu peste opt milioane de euro

18.000 de euro pentru servicii de 2.000 de lei

Cine lucra pentru "baietii destepti"

Fostul director general al HP Romania a spus cum i-a cumparat pe sefii CNAS

La sfarsitul lunii martie 2021, procurorii DNA anuntau trimiterea in judecata a fostilor sefi ai CNAS, Vasile Chiurcea si Irinel Popescu, acuzati ca au luat mita pentru a umfla artificial, prin acte aditionale, un contract incheiat intre CNAS si fosta HP Romania, in prezent Enterprise Services Romania SRL.In rechizitoriul de trimitere in judecata, DNA a aratat ca intre Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) si HP Romania S.R.L. au fost incheiate, in perioada 2007-2009, patru acte aditionale la un contract de informatizare a institutiei, prin care au fost achizitionate servicii de asistenta tehnica si instruire on-site pentru Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) si pentru softul care asigura planificarea resurselor (ERP).Achizitiile, sustine DNA, s-au facut la preturi supraevaluate, respectiv la valori de 804 euro/zi-om in cazul a doua dintre actele aditionale si de 760 euro/zi-om, in cazul altor doua acte aditionale. Odata cu trimiterea in judecata a fostilor sefi ai CNAS, procurorii DNA au incheiat si un acord de recunoastere a vinovatiei cu fostul director general al HP Romania, Radu Enache. Acesta a recunoscut acuzatiile de complicitate la abuz in serviciu in schimbul unei pedepse de doi ani de inchisoare cu suspendare.Tribunalul Bucuresti a validat acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Radu Enache cu DNA, iar din acord reiese cum a fost umflat pretul contractelor in care HP a obtinut milioane de euro doar refacturand servicii pe care le-a subcontractat si care au ajuns in final sa fie executate la preturi derizorii.Astfel, s-a ajuns in situatia in care CNAS a platit serviciile unui singur om cu 18.000 de euro/luna, in conditiile in care cel care executa in final lucrarea primea sume de 2.000 de lei lunar."Pretul achitat de CNAS pentru o zi de munca prestata de un singur om este apropiat de pretul unui terminal de acces - calculator, laptop, etc. In acelasi timp, tarifele achitate pe zi-om de CNAS au condus la plata unor sume de peste 18.000 de euro pe luna aferente fiecarei persoane, in conditiile in care serviciile prestate nu erau de o complexitate mare si au fost prestate inclusiv de persoane care nu aveau vreo pregatire IT (fiind absolventi de liceu, studenti sau absolventi ai unor facultati de alt profil, platiti in realitate cu salarii de 2.000 de lei pe luna)", arata acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de fostul director general al HP cu DNA.Procurorii DNA au descoperit ca HP Romania nu a prestat, in realitate, serviciile subcontractandu-le catre Siveco Romania, la un pret de 500, respectiv 495 euro/zi-om fara TVA. Concret, Siveco a incasat de la HP, 14,5 milioane de euro, cu peste opt milioane de euro mai putin decat a incasat HP de la CNAS. Practic, doar refacturand serviciile subcontractate catre Siveco, HP a castigat 8.4 milioane de euro, despre care DNA sustine ca reprezinta prejudiciu."In consecinta, daca ar fi organizat o procedura de achizitie, CNAS ar fi putut sa incredinteze serviciile care au facut obiectul celor 4 Acte Aditionale direct catre societatea Siveco (cea care le-a si executat in realitate), la un pret total mai mic cu 8.395.490 euro (TVA inclus) decat cel platit societatii HP.In consecinta, prin faptul ca CNAS nu a organizat o procedura de achizitie, a fost prejudiciat bugetul acestei institutii cu suma de 8.395.490 euro (TVA inclus). Aceasta suma de 8.395.490 euro reprezinta diferenta dintre sumele incasate de Siveco de la HP pentru prestarea serviciilor prevazute in Actele Aditionale 11, 13, 14 si 15 si sumele platite de CNAS catre HP pentru prestarea acelorasi servicii", se arata in acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat intre fostul director al HP si DNA.Din afacerea HP - CNAS a castigat, insa, si Siveco Romania pentru ca, potrivit DNA, Siveco a subcontractat, la randul sau, o mare parte dintre serviciile de asistenta si instruire catre alte 26 de firme. Astfel, daca Siveco incasa de la HP un de 500, respectiv 495 euro/zi-om fara TVA, platea subcontractorilor sume cuprinse intre 70 de euro/zi-om si 200 de euro/zi-om.Asa s-a ajuns ca serviciile, care constau in realitate in asistenta tehnica si instruire cu privire la simpla utilizare a sistemului, sa fie platite executantilor finali, unii dintre ei, fara pregatire in domeniul IT, cu sume de 1.000 sau 2.000 de lei lunar. Mai multi martori, dintre cei care au prestart efectiv munca, au declarat ca serviciile nu au fost de o complexitate mare si au constat, pe de o parte, in introducerea de date in sistem si, pe de alta parte, in asistarea angajatilor caselor judetene de asigurari de sanatate in timp ce acestia introduceau date in sistem.Pentru astfel de munca, "palmasii" erau platiti chiar si cu sume cuprinse intre 800 si 1.200 de lei lunar.Radu Enache a scapat cu o pedeapsa cu suspendare pentru ca a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei si a ajutat DNA sa dovedeasca coruptia de la varful Casei Judetene de Asigurari de Sanatate."Instanta observa conduita inculpatului dupa savarsirea infractiunii si in cursul urmaririi penale, acesta contribuind la stabilirea adevarului atat in legatura cu fapta pentru care este cercetat, cat si in legatura cu fapte conexe, dezvaluind organului judiciar cum infractiunile de abuz in serviciu au avut la baza infractiuni de coruptie , contribuind la punerea in miscare a actiunii penale fata de fostii presedinti ai CNAS, Chiurcea Vasile Chiurcea si Popescu Irinel, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.In plus, din actele dosarului rezulta ca intr-o alta cauza penala inregistrata in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, Enache Radu, alaturi de alte persoane, a contribuit la denuntarea si facilitarea urmariri penale efectuata fata de Duta Lucian pentru fapte de coruptie savarsite in calitate de presedinte al CNAS; in aceasta cauza, Tribunalul Bucuresti a dispus condamnarea lui Duta Lucian la o pedeapsa de 6 ani inchisoare", a aratat Tribunalul Bucuresti in sentinta prin care a fost admis acordul de recunoastere a vinovatiei.In privinta prejudiciului, DNA a aratat la momentul trimiterii in judecata a fostilor sefi ai CNAS, ca HP depus suma de 8.395.490 euro la dispozitia DNA in vederea recuperarii prejudiciului, suma fiind pusa sub sechestru si transferata in contul ANABI.