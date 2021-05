De ce a fost declarat nevinovat un roman care a pus o "atentie" de 100 de lei in dosarul de pensionare

Declarat nevinovat in apel

Iunie 2019. Un "mot" aflat in pragul pensionarii s-a prezentat la Casa Judeteana de Pensii Alba cu dosarul de pensionare la care a anexat mai multe documente, printre care si cartea de munca in care a pus suma de 100 de lei "cu scopul de a-l determina pe functionarul de la casa de pensii, caruia ii va fi repartizat dosarul sa urgenteze solutionarea cererii de pensionare".In 5 iulie 2019, o functionara a Casei De Pensii descopera in dosarul depus de barbat suma de 100 de le i. Ii prezinta situatia unei colege, iar cele doua functionare decid sa isi anunte superiorii, care, la randul sau, au sesizat Politia.Impreuna cu functionarii Casei de Pensii a fost pus la cale un flagrant . Astfel, barbatul a fost chemat la Casa de Pensii si inregistrat in timp ce ii spune functionarei ca a pus suma de 100 de lei in dosar pentru ca "a fost invatat de un prieten". Functionara i-a restituit barbatului cei 100 de lei. Acesta a plecat, dar la iesire a fost oprit de politisti.Barbatul a recunoscut ca "a introdus aceasta bancnota pentru urgentarea cererii".In urma anchetei, barbatul a fost trimis in judecata pentru dare de mita, iar in prima instanta a fost condamnat de Tribunalul Alba la doi ani de inchisoare cu suspendare.Barbatul a demarat apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Alba Iulia. Judecatorii de aici l-au achitat aratand ca "inculpatul, la insistentele denuntatoarei in a i se spune de ce a depus banii in dosar, raspunde cu "nu am stiut""."Intelegem noi ca acesta nici macar nu a banuit ca nu se face aceasta, adica nu se depun bani in dosar. Pentru el, depunerea sumei de 100 lei in dosar nu era cu nimic diferita de depunerea celorlalte inscrisuri, fara sa prevada vreun moment ca aceasta actiune ar putea avea conotatii penale.Mai mult, nici nu poate fi vorba, in privinta inculpatului, de o manifestare a factorilor intelectivi ori volitivi ai intentiei, cata vreme acesta nu a avut reprezentarea actiunii sale, invederandu-i denuntatoarei ca asa a inteles, de la un coleg care s-a pensionat inaintea lui, ca in dosar se depun si 100 lei , pe langa celelalte inscrisuri. Este limpede ca acesta nu cunoaste nici motivul pentru care banii se depun in dosar, nici la cine ajung banii si nici nu este interesat de aceste aspecte", au aratat judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia.Magistratii care au dispus achitarea au mai retinut ca barbatul nu putea cunoaste cine avea sa beneficieze de cei 100 lei."La interpelarea denuntatoarei, inculpatul afirma ca banii nu au fost depusi pentru o anumita persoana, astfel ca este eronata convingerea primei instante ca banii aveau sa ajunga tocmai la functionarul cu atributii de serviciu in legatura cu solutionarea dosarului (atributii cu "urgentarea" nelegala a dosarului nu avea niciun functionar). Doar printr-o intamplare, persoana care a gasit banii in dosarul inculpatului avea, in drept, indatoriri de serviciu relative la solutionarea in termenul legal a dosarului, dar la momentul luarii presupusei rezolutii infractionale, denuntatoarea avea pentru inculpat profilul unui functionar nedeterminat, se mai arata in sentinta.Judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia s-au intrebat in sentinta de achitare a "motului" judecat pentru dare de mita "care ar fi situatia celorlalti 3 functionari publici, prin mainile carora, de asemenea, a trecut dosarul inculpatului"."Din moment ce au ignorat banii din dosar, sa presupunem ca au cunoscut ca banii nu le revin lor, ci functionarului public cu atributii relative la dosarul inculpatului? In acest caz, actele lor tacite sunt echivalente unei actiuni intermediate, cu caracter de complicitate? Ducand rationamentul mai departe, nu rezulta altceva decat imperativul tragerii lor la raspundere penala, ceea ce ar fi nu doar exagerat, dar cu adevarat deplasat si de neluat in seama", se mai arata in decizia de achitare.