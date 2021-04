Adolescent judecat pentru ca a condus fara permis. Ce a facut pentru a scapa nevinovat

Cum a scapat tanarul de pedeapsa

Decembrie 2019. Un tanar de 17 ani, care urma sa devina major peste cateva luni, este prins prins de Politia Locala pe raza comunei Helegiu, judetul Bacau, conducand un moped marca TGB. In urma verificarilor, s-a constatat ca tanarul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vegicule.Astfel, adolescentului i s-a deschis un dosar penal pentru conducere fara permis, iar ancheta a scos la iveala ca mopedul ii apartinea unui localnic care i l-a imprumutat adolescentului sa se plimbe. In momentul in care a fost prins de politisti, tanarul se afla pe moped cu inca un prieten.Pus sub acuzare, inculpatul nu a avut de facut altceva decat sa recunoasca fapta, sustinand ca i-a cerut mopedul proprietarului fara sa stie ca nu are voie sa conduca vehicule, intrucat nu avea permis de conducere, insa se grabea spre casa. La randul sau, proprietarul mopedului, care risca sa fie si el pus sub acuzare pentru incredintarea vehiculului unei persoane fara permis, a declarat ca nu stia ca adolescentul este minor.Trimis in judecata, la Judecatoria Onesti, tanarul, devenit intre timp major, i-a transmis judecatorului, prin avocat, ca recunoaste fapta si solicita sa fie judecat in procedura simplificata.Tanarul si avocatul sau au avut, insa, parte de o surpriza. Judecatorul l-a declarat nevinovat pe adolescent, constatand ca pentru mopedul pe care il conducea nu e nevoie de permis de conducere."Instanta observa ca obligativitatea detinerii unui permis de conducere pentru anumite categorii de vehicule este reglementata de OUG nr. 195/2002, precum si Anexa 1 la acest act normativ. (...) Raportat la anexa nr. 1 din OUG nr. 195/2002, in prezent categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere prev. de art. 20 alin. (2), se definesc astfel: categoria AM - mopede a caror viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h", a explicat judecatorul.Practic, judecatorul a explicat ca, de la data comiterii faptei pana la proces legea s-a schimbat in favoarea tanarului judecat, fiind introdusa o prevedere care spune ca permisul de conducere categoria AM e necesar doar pentru mopedul cu o viteza mai mare de 25 km/h."Instanta observa ca in speta pendinte s-a retinut in mod eronat in rechizitoriu ca viteza constructiva a mopedului ar fi mai mare de 25 km/h. Avand in vedere inscrisurile administrate chiar in cursul urmaririi penale de catre organele de urmarire penala, se observa ca in certificatul de conformitate pentru mopedul cu care a circulat inculpatul capacitatile tehnice ale acestuia sunt urmatoarele: 25 km/h viteza maxima, 49 cm3 cilindree si 2,74 KW putere.Fata de acestea, se observa ca toti parametrii sunt sub limitele cerute de lege pentru ca pentru conducerea unui astfel de moped legea sa impuna necesitatea obtinerii unui permis de conducere in prealabil", arata Judecatoria Onesti.In acelasi timp, Judecatoria Onesti mai arata ca, la data comiterii faptei incadrarea juridica a fost corecta, "insa, raportat la reglementarile actuale in vigoare, instanta trebuie sa analizeze pe baza probelor aflate la dosar, daca vehiculul cu care a circulat inculpatul se incadreaza sau nu in categoria celor pentru care se elibereaza permis de conducere"."Asa fiind, din probele administrate rezulta ca mopedul nu se incadreaza in categoria AM, astfel cum este reglementata in prezent in Anexa 1 la OUG nr. 195/2002, in speta neexistand in sarcina inculpatului obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru acest vehicul", a mai aratat Judecatoria Onesti. Potrivit portalului instantelor de judecata, sentinta nu a fost atacata cu apel.