Agresoarea Cristinei Joia, designerul emisiunii "Visuri la Cheie", a fost condamnata. Suma usturatoare pe care trebuie sa o plateasca ca daune morale

Totul s-a intamplat in noiembrie 2020, cand Cristina Joia a fost atacata de Stefania Nicoleta Andrei intr-un magazin din Bucuresti."In baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni, termen stabilit in conditiile art. 92 din Codul penal si care va curge de la data ramanerii definitive a prezentei sentinte", potrivit judecatorilor, conform Adevarul.ro Decizia nu este finala si inculpata poate sa o atace in termen de 10 zile. Prejudiciul material este de 7.989,21 de lei. Se adauga si 3.000 de lei pe care agresoarea trebuie sa ii plateasca spitalului unde a fost internata Cristina Joia.