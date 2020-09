Agresoarea de 14 ani din Targul Jiu, cercetata in doua dosare penale dupa ce a lovit si umilit o fata de 13 ani

Fata a fost retinuta pentru 24 de ore initial, dupa ce a fost filmata lovind cu brutalitate o alta copila, pusa sa stea in genunchi in timp ce alte adolescente o insulta, o scuipa, iar apoi se napustesc asupra ei cu pumnii si picioarele, potrivit observatornews.ro Politistii i-au deschis agresoarei inca un dosar penal pentru lovire si alte violente dupa ce au stabilit ca aceeasi fetita a fost lovita si in luna iulie si dupa ce au aflat ca fata de 14 ani a mai aparut intr-o filmare in care o fata de 12 ani era lovita in fata unui bloc din Targul Jiu, de aceasta data fiind doar martor.Tatal fetei a declarat ca arestul preventiv este o masura prea dura si ca o va afecta pe viitor.