Barbatul care a dat de pamant cu doi copii, intr-un parc din Hunedoara, pus sub acuzare pentru tentativa de omor

"A spus ca era furios"

Potrivit adevarul.ro , odata cu schimbarea incadrarii juridice, dosarul lui Alexandru Cobzaru a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara.Sursa citata arata ca, initial, Cobzaru a fost pus sub invinuire pentru lovire si alte violente, violenta in familie si tulburarea linistii publice si anchetat de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Hunedoara. Dosarul a fost trimis Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, dupa ce a fost schimbata incadrarea juridica, din lovire si alte violente in tentativa de omor.Alexandru Cobzaru a fost retinut duminica, 7 februarie 2021, fiind acuzat de loviri si alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si violenta in familie dupa ce a dat de pamant cu un baiat de 13 ani si cu fiul concubinei sale, in varsta de 7 ani.Surse apropiate anchetei au declarat pentru Ziare.com ca barbatul l-a agresat pe copilul de 13 ani dupa ce acesta din urma l-ar fi lovit pe fiul sau vitreg in varsta de 7 ani."A spus ca era furios pentru ca copilul l-a lovit pe copilul lui destul de violent. A mai spus ca sub imperiul furiei si-a pierdut cumpatul. Erau niste conflicte mai vechi intre cei doi copii", a declarat o sursa din apropierea anchetei. Aceeasi sursa a mai declarat ca dupa ce a fost retinut si dus la Politie agresorul a regretat fapta si a inceput sa planga spunand ca "este mereu furios si vrea sa mearga la un psihiatru".Potrivit surselor Ziare.com, agresorul a crescut intr-o familie saraca, este angajat ca muncitor in cadrul Primariei Hunedoara, iar pe langa copilul cu care era in parc si care este al concubinei sale dintr-o relatie anterioara, mai are un copil si inca unul pe drum, concubina sa fiind insarcinata.