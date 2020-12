VIDEO. Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost eliberat din penitenciar si plasat in arest la domiciliu

"In baza art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 204 C.pr.pen; Respinge contestatiile declarate de inculpatii Bogdan Mihnea Ciprian, Gidea Mircea Andrei, Judele (fost Nicola, Vecerdea) Florin Adrian, Timplaru Constantin Adrian, Vasile Andrei Ionut, Nicolae Andrei Alin si Pasmac (fost Ceausu) Florin Ionut, impotriva incheierii nr. 228/2020 pronuntata in sedinta din camera de consiliu de la 09.12.2020 de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Dolj, ca nefondate", se arata in sentinta Curtii de Apel Craiova.Toti cei 10 inculpati din gruparea Tamplaru - Bodi au contestat la Curtea de Apel din Craiova masura arestarii. Sapte dintre ei nu au avut, insa, castig de cauza, scrie Adevarul.ro Bodi va sta in imobilul unde locuieste fara forme legale situat in comun Tunari sin Ilfov si nu va avea voie sa paraseasca domiciliu fara permisiunea organului judiciar care a dispus masura arestului. De altfel, "pe durata arestului la domiciliu inculpatul Bodi Alexandru Nicolae are urmatoarele obligatii: - sa se prezinte in fata organului de urmarire penala sau a judecatorului de drepturi si libertati, a judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata, ori de cate ori este chemat; -sa nu comunice cu persoanele vatamate", a dispus Curtea de Apel CraiovaAlex Bodi a iesit pe poarta Penitenciarului din Craiova alaturi de inculpatii Lacatus. Acesta a fost asteptat de un prieten care l-a ajutat sa-si duca bagajele la masina. Dupa ce s-a imbratisat cu ceilalti doi locotenenti ai gruparii, Bodi a plecat spre resedinta din comuna Tunari unde va ramane in urmatoarele 30 de zile.Alex Bodi a fost arestat preventiv, pe 12 noiembrie, de Tribunalul Dolj, pentru o perioada de 30 de zile, intr-un dosar in care este acuzat de constituire de grup infractional organizat, trafic de persoane, proxenetism si santaj. Pe 9 decembrie, magistratii i-au prelungit arestul preventiv cu inca 29 de zile, dar Bodi a contestat masura.Citeste si: