Alexandru Cumpanasu, contract cu fonduri europene la Primaria Alexandria. Controversatul politician este suspect intr-un dosar cu bani de la UE

Cumpanasu ofera Primariei Alexandria, pentru aproape 4 milioane de lei, licente de software, infrastructura hardware si servicii de instruire a personalului. Este un proiect pe fonduri europene pentru care administratia locala l-a facut pentru aducerea institutiei la o functionalitate optima pe linie informatica, scrie presshub.ro Pe de alta parte, Alexandru Cumpanasu este suspect intr-un dosar legat tocmai de cheltuirea fondurilor europene. Procurorii suspecteaza ca Alexandru Cumpanasu ar fi mintit ca are studii superioare atunci cand a aplicat pentru postul de expert in cadrul proiectului "Consolidarea cadrului pentru cresterea calitatii serviciilor publice si sprijinirea dezvoltarii la nivel local" (SIPOCA 9), implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Directia pentru Descentralizarea Administratiei Publice, in parteneriat cu SNSPA.In vara acestui an, Primaria Alexandria a obtinut bani europeni din Fondul Social European pentru simplificarea interactiunilor dintre cetateni si administratia publica locala.Singurul ofertant a fost Asociatia pentru Implementarea Democratiei, infiintata in anul 2004 si condusa de Alexandru CumpanasuIn decembrie 2019, Alexandru Cumpanasu, fost candidat la prezidentiale, a fost facut suspect intr-un dosar al DNA Constanta pentru furnizare de date false intr-un proiect cu fonduri europene derulat de SNSPA. Dosarul e inca in lucru.Valoarea totala eligibila a proiectului implementat la Alexandria este de 3.902.800,80 lei, din care 3.306.220,95 lei reprezinta finantare nerambursabila din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 - 2020, Axa prioritara 2: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, in cadrul Cererii de Proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai putin dezvoltate).