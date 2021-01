VIDEO Alexandru Cumpanasu face acuzatii la adresa familiei Luizei Melencu: "Acest om in varsta si-a abuzat nepoata"

Cumpanasu: Acest om in varsta si-a abuzat nepoata

Dosar penal in rem

El spune ca bunicul Luizei Melencu si-ar fi abuzat nepoata si ca ea ar fi fugit de acasa, la un moment dat."Faptul ca bunicul Luizei (Stelian Iordache n.r) face acuzatii la adresa mea, se baga in seama de mai bine de un an, trebuie sa ne puna pe ganduri. Faptul ca acest om este folosit de cineva pentru a ma acuza de lucruri pe care nu le-am facut, este foarte grav.Sa nu uitam cum vorbea: "este 200% Luiza, Domnu'Cumpanasu, ea este, domn'le".Nu a mai fost dus ca un infractor la parchet sau la DIICOT in legatura cu disparitia nepoatei dumnealui. Macar atata recunostinta ar fi putut sa aiba", a spus Cumpanasu pe Facebook "Va spun acum in premiera ca am suficiente dovezi de la persoane care il cunosc si indicii, ca acest om, din pacate, si-a abuzat nepoata. (min. 51.40)Haideti sa va spun niste lucruri despre acest om. Este un om despre care se spun foarte multe lucruri rele. Eu vorbesc doar despre ce poate fi dovedit. Daca acea plangere penala sau sesizare la politie din partea unei persoane apropiate din familia lor exista, inainte cu mult de disparitia acestei fete, cum ca ar fi abuzat-o, avem o mare problema.Aici trebuie sa raspunda procurorii, politia, toata lumea.A fost plecata aceasta fata de acasa timp de un an de zile din cauza abuzurilor. Acest om in varsta a comis nenumarate abuzuri asupra nepoatei sale.Nu o spun eu ci o spun oameni care au fost in apropierea domniei sale. Daca exista acea plangere la politie, din partea persoanei care a avut-o in grija aproape un an de zile pe Luiza, atunci nu mai putem vorbi despre aceeasi situatie la Alexandra si la Luiza.Luiza a avut curajul de a se opune acelui individ care vorbeste despre mine. Acest om este acuzat, cat se poate de clar, de familia lui, ca si-a abuzat nepoata.Nu este acceptabil ca un om care are o nepoata traficata sa fie in cardasie cu cei care apara familia Dinca", a mai spus Cumpanasu.In acelasi video, Cumpanasu a mai vorbit si despre problemele din sistemul de invatamant pe care el l-ar fi semnalat in fimuletele de pe Tik-Tok.Alexandru Cumpanasu se afla in mijlocul unui scandal dupa ce ar fi incitat la ura impotriva unor profesori"Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost inregistrat la data de 06.01.2021 un dosar penal, ca urmare a sesizarii din oficiu a organelor de politie, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de incitarea la ura sau discriminare, fapta prevazuta de art. 369 Cod penal, urmarirea penala fiind inceputa in rem.In fapt, s-a retinut ca in spatiul public au aparut o serie de postari si materiale video prin care o persoana care domiciliaza pe raza Sectiei 16 Politie, prin mesajele transmise a incitat publicul la ura fata de o anumita categorie de persoane, in speta cadre didactice.In prezent, cercetarile sunt efectuate de lucratorii Sectiei 16 Politie, din cadrul DGPMB, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, cauza fiind in faza administrarii probatoriului", a transmis Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4.Citeste si: