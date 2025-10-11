Amanari pe banda rulanta la Inalta Curte: Si dosarele lui Ponta, Grebla si Tariceanu se judeca la anul

97 de dosare se aflau miercuri dimineata pe masa celor trei completuri de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce activitatea le-a fost data peste cap ca urmare a unei decizii a Curtii Constitutionale - care a constatat un conflict juridic - si a Curtii de Apel - ca urmare a procesului deschis de Liviu Dragnea.

In loc sa fie judecate termenele, insa, in cele mai multe cazuri se decide amanarea pentru anul viitor. Tot miercuri Consiliul Superior al Magistraturii decide daca la inceput de an se vor face noi trageri la sorti pentru anul 2019 in cazul completurilor de la ICCJ.

Potrivit unor surse din magistratura, daca in dosarele de pe masa ICCJ de azi nu se administreaza probe, completurile ar putea fi schimbate in 2019, astfel ca la urmatorul termen altii vor fi magistratii care vor judeca dosarele.

Amanari pentru Dragnea, Tariceanu, Ponta si Grebla

Primul dosar amanat a fost DGASPC Teleorman - Liviu Dragnea, pana pe 21 ianuarie, dupa ce avocatul lui Constantin Balaban a facut cerere de amanare, deoarece nu s-a putut prezenta la acest termen dn motive medicale. Liviu Dragnea si inculpatii din acest dosar, mai putin Nicusor Gheorghe, au lipsit la termenul de astazi.

Apoi au fost amanate si dosarele in care sunt judecati fostul premier Victor Ponta, seful SGG, Toni Grebla, si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

Completul 1 Penal a amanat pentru 14 ianuarie dosarul in care Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam au fost condamnati in prima instanta la cate doi ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri, unul dintre aparatori fiind in imposibilitate de prezentare.

La acelasi complet, dosarul Turceni-Rovinari in care Victor Ponta si Dan Sova au fost achitati pe fond a fost amanat tot pentru 14 ianuarie. Amanarea a fost solicitata de avocatul lui Victor Ponta, Florian Surghie.

Pentru aceeasi data a fost amanat dosarul in care Cristian Rizea a fost condamnat pe fond la 4 ani si 8 luni de inchisoare, motivul fiind lipsa de procedura cu acesta din urma.

Completul 3 Penal a amanat pentru 28 februarie dosarul in care Calin Popescu Tariceanu a fost achitat pe fond pentru marturie mincinoasa. Avocatul lui Tariceanu, Dan Apostol, a solicitat amanarea cauzei pentru a putea pregati apararea, avand in vedere ca procurorii au depus motivele de apel abia marti.

Tot pe rolul acestui complet a fost si procesul in care DNA contesta achitarea lui Toni Grebla. Avocatul acestuia a aratat ca Toni Grebla este la Curtea Constitutionala si nu se poate prezenta, miercuri, in fata instantei. Un alt inculpat din dosarul lui Toni Grebla, care locuieste in Targu Jiu, nu a reusit sa ajunga la proces, astfel ca dosarul a fost amanat pe 28 ianuarie.

Iata care sunt cele mai mediatizate dosare care au fost pe masa ICCJ miercuri:

C1: 32 de dosare

Completul 1 Penal este format din judecatorii Simona Nenita, Constantin Epure, Iulian Dragomir, Marius Foitos si Ionut Matei.

Acest complet are pe rol un numar de 32 de dosare. Printre ele - procesele "Turceni- Rovinari" - cu fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova, "Retrocedarile de paduri" - cu Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam si Tudor Chiuariu, procesul fostului deputat PSD Sebastian Ghita - cazul cu fostul primar al orasului Ploiesti, spetele fostului senator PSD Victor Mocanu, procesul fostului consilier prezidential George Scutaru si al fostului deputat Dan Motreanu, precum si al fostului deputat Cristian Rizea.

In plus, mai sunt si contestatiile in anulare facute impotriva sentintelor definitive de fostul secretar al Elenei Udrea, Tudor Brezu, si de sotia fostului deputat PSD, Dan Bordeianu.

C2: 38 de dosare

Completul 2 Penal este format din judecatorii Luciana Mera, Simona Encean, Alexandra Iuliana Rus, Lucia Rog si Aida Popa.

Acest complet are pe rol un numar de 38 de dosare. Printre acestea se numara DGASPC Teleorman-Liviu Dragnea sau cazul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de sefi de politie si parchete din Prahova.

In plus, mai sunt si contestatiile in anulare si revizuirile facute impotriva sentintelor definitive de fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, Rudel Obreja, fostul sef al ANAF, Serban Pop, fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, fostul senator Dan Sova (CET Govora), fostul sef al DIPI Ilfov, Vlad Mihai, si fostul europarlamentar Adrian Severin.

C3: 27 de dosare

Completul 3 Penal este format din judecatorii Francisca Vasile, Silvia Cerbu, Hermina Iancu, Ioana Bogdan si Anca Alexandrescu.

Acest complet are pe rol un numar de 27 de dosare. Printre procese sunt si cele care ii vizeaza pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pe secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, pe fostii deputati Constantin Adascalitei si Mircea Rosca si pe fostul ministru Cristian David.

In plus, mai sunt si contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive facute de fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul deputat Dan Bordeianu si fostul senator Marius Isaila.

