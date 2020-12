De ce a refuzat judecatorul sa il ierte pe un biciclist care a circula pe "zebra" fara sa coboare de pe bicicleta

De ce a refuzat judecatorul sa aplice avertisment

Amendat in luna septembrie 2020 cu suma de 580 de lei pentru ca a traversat strada pe "zebra" fara a cobori de pe bicicleta, un biciclist din Timisoara a contestat sanctiunea in instanta, cerand transformarea amezii de 580 de lei in avertisment.In proces , biciclistul a aratat ca "fapta savarsita are o gravitate redusa, iar datorita faptului ca nu are antecedente sanctiunea i se pare mult prea aspra".Biciclistul a mai aratat ca intersectia prin care a traversat pe bicicleta nu este una principala sau aglomerata, iar deranjul adus pietonilor si riscul de a traversa pe bicicleta este unul redus.De asemenea, biciclistul a mai aratat ca "ajuns in intersectie a incetinit si s-a asigurat ca drumul este liber, dupa care a traversat, iar politistii stateau si asteptau biciclistii in acel loc, deoarece inaintea sa li se redacta procesul-verbal altor biciclisti". Petentul a aratat ca "un avertisment ar fi fost suficient".Judecatoria Timisoara, unde s-a judecat procesul prin care biciclistul a cerut transformarea amenzii in avertisment, a respins cererea aratand ca aplicarea unui avertisment l-ar incuraja pe biciclist sa comita in continuare contraventii."A aprecia, in situatia tuturor contravenientilor care incalca dispozitiile care reglementeaza procedurile si cerintele legale privind obligatiile conducatorilor de biciclete, ca gravitatea faptei este suficient de scazuta incat sa justifice aplicarea unui simplu avertisment, ar face ca sanctiunea amenzii contraventionale mentionata in dispozitiile legii sa fie inoperanta, confirmand si intarind, in acelasi timp atitudinea indisciplinata a acestora, care ar fi incurajati sa incalce astfel de dispozitii deosebit de importante, fiind la adapost de sanctiuni pecuniare, constienti fiind ca sanctiunea care li s-ar aplica ar fi avertismentu", se arata in sentinta Judecatoriei Timisoara, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, la Tribunalul Timis.