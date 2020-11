Cum l-au iertat judecatorii pe un roman amendat cu 80.000 de lei pentru ca lucra la casa cu muncitori angajati "la negru"

Amendat pentru ca isi construia casa cu muncitori "la negru"

Amenda de 80.000 de lei, mentinuta de instanta

Un raportul de activitate al Inspectiei Muncii arata ca pe tot parcursul anului 2019, inspectorii de munca romani au dat amenzi de peste 108 milioane de lei, din care amenzi de 94 de milioane de lei au fost aplicate numai pentru munca nedeclarata. Potrivit Inspectiei Muncii, ITM a descoperit 8.550 de persoane care desfasurau munca nedeclarata, din care 5.940 persoane fara forme legale de angajae. Pe tot parcursul anului 2019, inspectorii de munca au amendat aproape 3.740 de angajatori.Unul dintre cei sanctionati, in anul 2019 de inspectorii de munca pentru ca a angajat muncitori "la negru", este un barbat din Bacau. Barbatul a fost amendat cu 80.000 de lei pentru ca a fost prins lucrand la casa aflata in constructie cu patru oameni, fara sa aiba incheiat cu acestia contract de munca.Barbatul a contestat amenda in instanta aratand ca nu contesta situatia de fapt, dar din dorinta de a-si finaliza lucrarile de constructie la casa, "avand in vedere factori precum vremea, timpul si mai ales lipsa de muncitori", a convenit cu cele patru persoane sa il ajute cu lucrarile.Bacauanul a aratat ca "in conditiile in care a incercat sa construiasca imobilul in regie proprie si raportat la uzantele privind lucrarile de constructie in regie proprie, nu a avut in vedere necesitatea incheierii unor contracte de munca cu persoanele cu care s-a inteles, cu atat mai mult cu cat activitatea lor a fost una ocazionala". Barbatul a mai aratat ca in ziua controlului a intrat in legalitate si a semnat contracte cu toate cele patru persoane care il ajutau la construirea casei.Judecatoria Bacau a admis cererea barbatului amendat de ITM si a anulat amenda de 80.000 de lei aratand ca "sanctiunea nu reprezinta un scop in sine, ci un mijloc de reglare a relatiilor sociale, or, aplicarea unei sanctiuni de 80.000 de lei unei persoane fizice, pe langa faptul ca este disproportionata, nici nu constituie o modalitate de a o constrange pe aceasta sa respecte Legea 10/1995 (n.r. care prevede ca lucrarile de construire a locuintelor se fac cu persoane autorizate)". In 27 octombrie 2020, Tribunalul Bacau a emis sentinta finala, mentinand hotararea Judecatoriei Bacau, de anulare a amenzii.Intr-un alt caz, o firma de prelucrare a lemnului din judetul Hunedoara a fost amendata cu suma de 80.000 de lei pentru ca a angajat "la negru" patru muncitori.In procesul prin care au cerut anularea amenzii, reprezentantii firmei au aratat ca muncitorii aveau semnate contractele de munca, dar "cu completarea si inregistrarea CIM in Revisal se ocupa contabila petentei, insa dansa era plecata din tara pana in data de 15 iulie 2019, fiind in concediu, acesta fiind motivul pentru care nu au putut prezenta actele la control si le va depune in instanta dupa venirea din concediu a doamnei contabil".Reprezentantii firmei au mai aratat ca persoanele mentionate nu desfasurau la momentul controlului niciun fel de activitate, ci se prezentasera la locul de munca in vederea realizarii instructajului pentru angajare.Judecatoria Petrosani a mentinut amenda aratand ca "daca petenta detinea aceste contracte la data controlului, putea sa le prezinte tocmai pentru a evita aplicarea sanctiunii". "Mai mult decat atat, argumentele petentei din cuprinsul plangerii contraventuionale contrazic existenta acestor contracte din moment ce petenta sustine ca nu s-au incheiat contracte de munca pentru cei patru angajati intrucat la momentul controlului nu prestau activitate ci doar s-au prezentat la sediul societatii in vederea efectuarii instructajului", se mai arata in sentinta prin care amenda de 80.000 de lei a fost mentinuta.