Cum a scapat un roman de amenda primita pentru ca nu a fost gasit acasa dupa ce a fost confirmat cu COVID-19

Amenda, anulata de judecator

Printr-un proces deschis la Judecatoria Galati, un barbat a cerut anularea procesului-verbal prin care a fost sanctionat cu suma de 500 de lei pentru nerespectarea carantineri, dupa diagnosticarea cu COVID-19.In proces, barbatul a aratat ca in 24 noiembrie 2020 a fost cautat la casa la care are domiciliul impreuna cu parintii si, desi parintii sai au incercat sa le explice politistilor locali,ca fiul lor s-a izolat la o alta adresa, "a fost intocmit procesul verbal de contraventie fara a fi verificate aspectele invederate".Politia Locala a cerut mentinerea amenzii, aratand ca sanctiunea a fost aplicata fie pentru ca "informatiile funizate de petent autoritatilor competente nu au fost complete, sau ca a existat o disfunctionalitate in transmitera acestora catre organul competent"."Faptul ca dovada de primire a procesului verbal de contraventie a fost semnata de petent la data de 26.11.2020, in contextul in care procesul verbal de contraventie a fost intocmit la data de 24.11.2020, creaza un dubiu cu privire sustinerile petentului, conform carora, pe perioada de izolare, acesta a locuit la adresa de resedinta", a aratat Politia Locala in proces.Judecatoria Galati a anulat amenda aplicata de barbatului aratand ca decizia de izolare a fost dispusa de DSP pentru adresa de resedinta si nu pentru cea de domiciliu, din Galati."In ceea ce priveste sustinerile intimatei potrivit carora, verificarile la domiciliul din Galati au avut loc urmare relatiilor comunicate de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati -Sectia 5 Politie, instanta constata ca intr-adevar adresa comunicata intimatei este cea din Galati insa petentul nu poate suporta consecinta disfunctionalitatii transmiterii informatiilor intre institutiile publice, atat timp cat acesta s-a conformat deciziei de izolare.In opinia instantei ceea ce i se poate imputa petentul este cel mult nerespectarea prevederilor cu privire la neinscrierea mentiunii de stabilire a resedintei in actul de identitate, prin formularea unei cererii catre Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, insa nerespectarea acestei obligatii nu este de natura a determina instanta sa aprecieze ca aplicarea sanctiunii ce face obiectul prezentei cauze este intemeiata", se arata in sentinta Judecatoriei Galati, care nu este definitiva.