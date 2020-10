Un politist din Olt a uitat sa semneze procesul-verbal prin care l-a amendat pe un sofer pentru viteza: "Este o eroare regretabila"

Reactia Politiei: "O eroare regretabila"

Judecatoria Slatina a anulat recent o amenda aplicata de Politie unui sofer prins in localitate cu o viteza de 71 km/h. Soferul a fost amendat in 3 februrie 2020 dupa ce a fost prins de radar in comuna Gradinari din judetul Olt.Soferul sanctionat cu patru puncte amenda a contestat procesul-verbal de contraventie in instanta, aratand ca din procesul-verbal lipsesc mai multe elemente care atrag nulitatea absoluta si relativa a documentului.Barbatul amendat a aratat ca din procesul-verbal lipseste semnatura agentului constatator, iar datele de identificare sunt completate gresit si incomplet., a aratat soferul in procesul deschis la Judecatoria Slatina.In proces , lucru rar intalnit, Politia a fost de acord cu anulare amenzii aratand ca "dintr-o eroare regretabila agentul constatator a omis sa semneze procesul-verbal de contraventie".Judecatoria Slatina a admis cererea de anulare a amenzii, aratand ca lipsa semnaturii agentului constatator nu este singura problema.