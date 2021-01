Femeie din Bucuresti amendata pentru ca i-a reclamat pe vecinii care isi renovau apartamentul facand "un zgomot infernal"

O femeie din Bucuresti, amendata in luna martie 2020 cu suma de 1.500 de lei pentru apelarea nejustificata a serviciului de urgenta 112, a contestat amenda in instanta , cerand anularea ei. Femeia a aratat in proces ca in martie 2020, in jurul orei 12.00 se pregatea sa il culce pe copilul in varsta de doi ani, dar la unul dintre apartamentele invecinate se efectuau lucrari de constructie care produceau un zgomot infernal.Potrivit femeii, "zgomotul provocat de lucrarile efectuate nu era unul in limite rezonabile (nici macar cum este clasicul zgomot de bormasina), ci era provocat, cel mai probabil, de spargerea unui tavan/perete cu un aparat contondent". Femeia a mai aratat ca "nu era prima data cand vecinii respectivi efectueaza lucrari de constructie care provoaca zgomote si disconfort foarte mari, petenta nefiind singura persoana care a apelat la 112 din acest motiv".In procesul prin care a cerut anularea amenzii, bucuresteanca a mai aratat ca zgomotul a fost constatat inclusiv de politistul ajuns la fata locului, acesta a intrebat-o pe femeie daca este constienta de faptul ca orele de liniste incep la ora 13:00, iar la momentul sosirii politistilor la fata locului era "doar" ora 12:50.Femeia s-a aparat spunand "nu este prima data cand vecinii provoaca asemenea zgomote". De asemenea, femeia a mai spus ca "lucrarile vor continua si dupa ora 13:00, cum se intampla de obicei".In sustinerea cererii de anulare a amenzii, femeia a mai aratat ca "nu a urmarit in niciun moment alertarea nejustificata a autoritatilor, din contra, apelul la 112 a avut drept scop solicitarea concursului fortei coercitive a statului, pentru a-i fi respectat dreptul de a convietui in liniste alaturi de fiul sau de numai 2 ani".Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a decis mentinerea amenzii aratand ca "zgomotul determinat de efectuarea lucrarilor de constructie poate atrage raspunderea contraventionala a persoanelor in cauza numai in ipoteza in care lucrarile de constructie sunt efectuate in timpul programului de liniste"."Desi, efectuarea acestor lucrari produce un zgomot deranjant pentru ceilalti locatari, chiar si in afara programului de liniste, petenta trebuie sa constientizeze ca locuieste si cu alte persoane care au dreptul de a intreprinde actiunile necesare pentru renovarea unitatilor locative, in pofida faptului ca ii creaza un oarecare discomfort", a aratat judecatorul de la Judecatoria Sectorului 1.Acelasi judecator a mai punctat ca "prin apelarea serviciului 112, petenta nu a invederat o situatie in care este periclitata viata, integritatea ori sanatatea cetateanului, ordinea publica, proprietatea publica sau privata ori mediul"."Avand in vedere ca petenta nu se afla intr-o situatie in care sa-i fie periclitata viata, integritatea corporala ori sanatatea, ordinea publica, proprietatea publica sau privata ori mediul, aceasta apeland serviciul de urgenta doar pentru ca era incomodata de lucrarile de renovare efectuate in afara programului de liniste, instanta apreciaza ca a avut loc o alertare falsa (n.a. a serviciului de urgenta) in sensul art. 32 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 34/2008", se mai arata in sentinta Judecatoriei Sector 1, care nu este definitiva.