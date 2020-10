Unul dintre cei mai periculosi pradatori sexuali din Romania este inca liber. Cine este fugarul condamnat la 10 ani de inchisoare pentru viol si lipsire de libertate

"Unele dintre cele mai periculoase persoane din toata Europa, cautate pentru savarsirea de infractiuni de natura sexuala, sunt in atentia politistilor. Pentru a aduce agresorii sexuali in atentia publicului, a fost lansata o campanie de informare, in 19 state europene, prin care oamenilor li se cere sprijinul in scopul depistarii unora dintre cele mai periculoase persoane, cautate pentru savarsirea de infractiuni de natura sexuala", arata Politia Romana.Potrivit sursei citate, agentiile de aplicare a legii din Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Spania, Suedia si Regatul Unit al Marii Britanii si-au unit fortele in acest demers.19 persoane urmarite, cate una din fiecare stat, suspectate de comiterea unor infractiuni de natura sexuala sau condamnate pentru astfel de fapte, au fost alese sa apara, timp de mai multe saptamani, pe site-ul european al urmaritilor most wanted - www.eumostwanted.eu Cetatenii sunt chemati sa ajute la prinderea urmaritilor.Persoana urmarita de Politia Romana, in aceasta campanie, este Ioan Grad, de 56 de ani, din Viseu de Sus, Maramures.Barbatul a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru viol, lipsire de libertate in mod ilegal si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice.Semnalmente: inaltime - 1,90 metri, greutate - 130 de kilograme, robust, ochi albastri, par saten, chelie frontala."Daca recunoasteti vreuna dintre persoanele cautate sau aveti date despre ea si le furnizati politiei, veti contribui la o Europa mai sigura. Informatiile pot fi transmise si in mod anonim, prin intermediul site-ului www.eumostwanted.eu, iar Europol le va pune la dispozitia autoritatilor din tarile respective. In urma campaniilor desfasurate anterior, informatiile primite de la cetateni au fost extrem de valoroase: de la lansarea, in anul 2016, a proiectului www.eumostwanted.eu, 91 de persoane urmarite de diferite state, care apareau pe site, au fost arestate", este apelul Politiei Romane.