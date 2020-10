Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, despre importanta Consiliului Legislativ: "Iordache poate bloca activitatea oricarui Guvern si Parlament"

"Pentru toti cei care minimalizeaza importanta avizelor Consiliului Legislativ ar fi bine sa stie ca din functia de presedinte al Consiliului Legislativ, Iordache poate pune in dificultate sau chiar poate bloca activitatea ORICARUI GUVERN si PARLAMENT! Nu, nu este o gluma proasta ci este tristul adevar! Da, ati citit bine! Din functia de presedinte al Consiliului Legislativ, Iordache poate pune in dificultate si chiar bloca activitatea oricarui guvern!", a scris Birchall.Fostul ministru al Justitiei a explicat ca Iordache poate bloca activitatea Guvernului sau Parlamentului foarte simplu, aplicand prevederile art. 79 din Constitutie si ale art. 4 din legea nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, care prevede ca "Proiectele de ordonante si de hotarari cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului NUMAI cu avizul Consiliului Legislativ, in termenele stabilite in art. 3 din lege: de 10 zile, 2 zile, respectiv de 24 de ore"!"Mai mult, daca cuiva ii trece prin cap sa adopte in Guvern un act normativ FARA avizul Consilului Legislativ, ar fi bine sa se gandeasca de 2 ori pentru simplul motiv ca actul respectiv poate fi declarat neconstitutional in baza deciziilor CCR ! Spre exemplu, decizia CCR nr. 83/2009 spune foarte clar ca "Intr-un mod cu totul diferit, legiuitorul constituant a reglementat in art. 79 din Legea fundamentala rolul Consiliului Legislativ, care este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii. El tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei. Sub acest aspect, nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstitutionalitatea legii sau ordonantei - simpla sau de urgenta. Daca vointa legiuitorului constituant ar fi fost in sensul impunerii obligativitatii solicitarii avizului, atunci aceasta ar fi fost exprimata in cuprinsul art. 141 din Legea fundamentala, intr-un mod asemanator celui folosit la redactarea art. 79, pentru reglementarea rolului si atributiilor Consiliului Legislativ", mai arata Ana Birchall pe Facebook.Birchall a mai adaugat ca "din calitatea de sef al Consiliului Legislati, Iordache poate pune in dificultate si activitatea oricarui Parlament!""Cum? Simplu: folosindu-se de prevederile art. 3 din legea nr.73 din 1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ coroborate cu deciziile CCR, de exemplu decizia CCR nr. 299/2015! Sper ca toti cei care au contribuit, direct sau indirect, la alegerea lui Iordache in fruntea Consiliului Legislativ, sa citeasca prevederile legale si astfel sa realizeze ce au facut ieri in Parlamentul Romaniei! Personal, I rest my case, daca in Romania anului 2020 un pacalici care a facut atat de mult rau Romaniei si romanilor cinstiti, este inscaunat sef al Consiliului Legislativ!", a mai scris Birchall.