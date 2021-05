Fabrica de armament Cugir, anchetata dupa explozia in urma careia a murit o femeie. Ce acuzatii aduc procurorii

Anchetatorii au descoperit ca, pe 12 noiembrie 2018, in jurul orei 10.30, la sediul din Jud. Alba, a Fabricii Cugira, in timp ce angajatii schimbului intai si doi efectuau trageri in scopul verificarii armamentului, la linia de tragere nr.7 din cadrul tunelului subteran nr.4 al Atelierului de probe - tragere, s-a produs o explozie urmata de un incendiu care s-a extins imediat la intregul atelier.Femeia in varsta de 54 de ani nu s-a mai putut salva."Angajata nu a mai reusit sa se evacueze, decedand in urma intoxicatiei acute cu monoxid de carbon, totodata incendiul punand in pericol viata celorlalti angajati, creandu-se si un prejudiciu material in valoare de peste 117.577,5 lei societatii angajatoare", arata procurorii.In urma expertizei s-a descoperit ca evenimentul a fost generat de un incendiu al materialelor de combustie contaminate cu pulbere nereactionata rezultata in urma tragerilor cu armament.Procurorii noteaza ca angajatorul se face vinovat pentru ca nu a luat masurile necesare asigurarii sanatatii si securitatii in munca a angajatilor sai.Mai exact:- nu a luat masuri de evacuare a reziduurilor (pulbere reactionata si nereactionata in urma tragerilor cu armament),- nu a adoptat solutii conforme care sa elimine sau sa diminueze riscurile de accidentare si imbolnavire a angajatilor prin faptul ca a captusit peretii tunelului de tragere cu un strat de cofraje de oua combinat cu PFL, imbracat in burete si linoleum, materiale care au favorizat propagarea incendiului cu repeziciune, iar fumul toxic generat de arderea acelorasi materiale de combustie, a condus la decesul victimei,- nu a elaborat instructiuni proprii din punct de vedere al securitatii muncii, pentru intretinerea si exploatarea liniilor de tragere, care sa fie aduse la cunostinta lucratorilor, in conditiile in care s-au acumulat reziduuri, reactionate si nereactionate, in cantitati semnificative in fata posturilor de tragere, fapt ce a condus in final la explozia si aprinderea acestora, cauzandu-se decesul victimei,- nu a luat masuri adecvate pentru stingerea incendiului, hidrantul existent in incinta neputand fi utilizat, nedotand spatiile cu usi rezistente la foc 15 minute (URF), astfel incat acestea sa poata fi utilizate fara dificultate, incalcand prevederile Legii nr. 319/2016, respectiv prev. HG nr.1091/2006, HG nr.1146/2006 si 1425/2006. O explozie si un incendiu au avut loc, in noiembrie 2018, la fabrica de armament din Cugir . Unul dintre angajati, o femeie de 51 de ani, si-a pierdut viata. Explozia a avut loc intr-un tunel subteran de testare a munitiei.