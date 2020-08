Anda Vladescu, soferita care l-a accidentat pe politistul care incerca sa o opreasca in trafic, ramane in arest

Decizia magistratilor prahoveni este definitiva, astfel ca Anda Ioana Vladescu va ramane in spatele gratiilor pentru cel putin 30 de zile, scrie adevarul.ro Solutia pe scurt a Curtii de Apel Ploiesti:"Respinge ca nefondata contestatia formulata in temeiul art. 204 C.proc. pen. de inculpata contestatoare: VLADESCU ANDA-IOANA impotriva incheierii de sedinta nr. 43/20 august 2020 pronuntate de Tribunalul Buzau - Judecator de drepturi si libertati. (...) dispune decontarea onorariului cuvenit aparatorului desemnat din oficiu, in cuantum de 313 lei, din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Prahova - Serviciul de asistenta juridica.In temeiul art. 275 alin. (2) Cpp obliga pe contestatoarea inculpata la plata sumei de 200 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitiva. Examinata si pronuntata in camera de consiliu, astazi 25 august 2020", potrivit portalului instantelor de judecata.Evenimentul soldat cu explozia motocicletei de serviciu a politistului Adrian Popa a fost filmat de camerele de supraveghere. Soferita a parasit locul accidentului, dar a fost prinsa de politisti pe DN 1B, pe raza localitatii Dealul Viei.Citeste si: