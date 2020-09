Andrea Chis, judecator CSM, despre noul mecanism de monitorizare pe justitie al Comisiei Europene: "Cu sanctiuni adecvate, va avea ca rezultat salvgardarea statului de drept"

In Romania, lucrurile nu sunt mult mai roz nici la ora actuala

Andrea Chis este de parere ca acest nou mecanism asigura un cadru mai echitabil, in contextul in care nu doar Romania si Bulgaria - supuse Mecanismului de Cooperare si Verificare - ar trebui sa fie subiectii unei astfel de monitorizari."Monitorizarea Romaniei si Bulgariei, desi benefica pentru ambele state, a creat o stare de inechitate fata de alte state membre ale Uniunii, cum ar fi Ungaria si Polonia, unde categoric asistam la o constanta incercare de subordonare a sistemului judiciar de catre executiv. Este nevoie de o evaluare periodica a respectarii obligatiilor privind statul de drept in toate statele membre ale Uniunii si aplicarea unor sanctiuni in cazul constatarii unor incalcari", a declarat aceasta.Exemplele cele mai graitoare sunt Ungaria si Polonia, Andrea Chis fiind unul din putinii magistrati din Romania care a luat parte la protestul magistratilor polonezi din luna ianuarie a acestui an. Amintim ca si in Romania au existat mai multe proteste in semn de solidaritate cu magistratii polonezi, asta dupa ce anterior, in timpul protestelor judecatorilor si procurorilor din Romania, magistratii polonezi si-au aratat si ei solidaritatea."Colegi judecatori din toata Europa am participat in luna ianuarie a acestui an la Marsul celor 1.000 de robe de la Varsovia, la invitatia colegilor judecatori independenti din Polonia, in sprijinul sistemului judiciar polonez. Toti, indiferent de nationalitate, am constatat cum politicul polonez a acaparat pe rand institutiile cele mai importante pentru a-si atinge scopul declarat de "reformare a sistemului judiciar", poveste judecatoarea.A inceput cu judecatorii Curtii Supreme, prin reducerea varstei de pensionare. Aceasta initiativa, desi stopata in urma unei decizii a CJUE, a reusit in cele din urma, prin crearea unei camere speciale de disciplina, despre care chiar curtea suprema a declarat ca are in compozitie judecatori care nu satisfac criteriile de independenta stabilite de CJUE si apoi prin pensionarea presedintei profesorului Malgorzata Gersdorf.Curtea Constitutionala, care initial s-a opus initiativelor reformatoare, a fost populata ulterior cu o majoritate care nu a mai realizat rolul constitutional al acestei institutii, pronuntand decizii favorabile reformelor promovate de politic.Ministrul Justitiei a devenit si procuror general, schimband procurorii sefi si numindu-si oameni apropiati. In ceea ce priveste Consiliul Superior al Magistraturii, care are rolul constitutional de a proteja independenta judecatorilor si a sistemului judiciar, mandatul vechilor membri a incetat si au fost numiti altii de catre Parlament, in urma unei proceduri lipsite de transparenta, noul consiliu fiind suspendat din pozitia de membru al Retelei Europene a Consiliilor Judiciare in cadrul Adunarii generale extraordinare care a avut loc la Bucuresti in toamna anului 2018, tocmai pentru ca nu si-a exercitat principala atributie constitutionala. Judecatorii independenti care se opun reformelor sunt persecutati in diverse moduri, in special prin cercetari penale si disciplinare", a explicat Andrea Chis.Potrivit judecatoarei CSM, Romania a trecut ea insasi printr-o perioada similara in care sistemul judiciar a fost supus unei presiuni evidente."Am asistat si in Romania la astfel de incercari de reformare a justitiei de catre puterile executiva si legislativa, in numele unor fals clamate obiective de eficientizare si intarire a independentei, in realitate urmarindu-se controlul ei de catre politic, prin oameni din afara si din interiorul sistemului judiciar. Chiar daca mai putin evidente, modificarile legislative din Romania au produs consecinte grave, cele mai mari presiuni exercitandu-se prin SIIJ, institutie nou creata si Inspectia Judiciara subordonata complet inspectorului sef in urma modificarii legilor justitiei, inspector sustinut de puterea executiva printr-o ordonanta de urgenta de mentinere in functie. In Polonia, presiuni asupra judecatorilor independenti se exercita in special prin cercetarea lor penala si disciplinara.In Romania, lucrurile nu sunt mult mai roz nici la ora actuala. Dovada o constituie relativ recenta citare a unor membrii ai Sectiei de procurori a CSM de catre un procuror SIIJ, in vederea audierii, precum si numeroasele actiuni disciplinare anulate sau respinse de cele doua sectii ale CSM, in special de cea de procurori, majoritatea solutiilor fiind mentinute de ICCJ, prin respingerea recursurilor promovate de Inspectia Judiciara", a precizat magistratul.In opinia acesteia, chiar daca monitorizarile si luarile de pozitie ale oficialilor europeni si-au dovedit limitele, neputand opri modificarile nefaste din Justitie, ele au avut un rol important in a oferi o pozitie obiectiva asupra demersurilor in cauza."Monitorizarea sau luarile de pozitii ale Comisiei Europene, din pacate, nu au avut ca efect stoparea reformelor legislative nefaste, nici in Romania, nici in alte state ale UE, dar categoric au avut rolul de a aduce lumina asupra incercarilor puterii executive de subordonare a sistemului judiciar. Sistemul judiciar din Romania a fost sustinut in demersurile sale de aparare a independentei prin constatarile si recomandarile cuprinse in raportul MCV . Publicul din Romania si din alte state ale UE a avut un reper obiectiv pentru a stabili care dintre puteri spune adevarul, care merita sprijinita si care trebuie sanctionata.Un raport periodic ca cel publicat in premiera acum e un pas inainte pe aceasta cale. Urmat de sanctiuni adecvate, va avea ca rezultat salvgardarea statului de drept si conservarea valorilor europene in statele care isi doresc sa ramana parte a marii familii europene, constiente fiind ca, in secolul XXI, nu e posibil sa traim separati nici macar in pandemie", a precizat Andrea Chis.Comisia Europeana urmeaza sa publice primul raport anual in baza mecanismului privind respectarea statului de drept pentru fiecare tara membra UE. Potrivit expertilor in domeniu, noul raport va fi unul mult mai detaliat si mai concis comparativ cu rapoartele MCV, ce vizeaza doar Romania si Bulgaria, urmand a fi stabilit exact procesul prin care fondurile europene urmeaza sa fie conditionate de respectarea Statului de Drept.Statul de drept "nu este un termen abstract", a spus von der Leyen, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sustinut saptamana trecuta la Bruxelles, in plenul Parlamentului European. "Statul de drept ajuta la protejarea oamenilor de stapanirea celor puternici. Este garantul de baza al drepturilor si libertatilor noastre in fiecare zi. Ne permite sa ne exprimam opiniile si sa fim informati de o presa libera", a spus presedinta Comisiei Europene."Comisia acorda cea mai mare importanta statului de drept. De aceea, ne vom asigura ca banii din bugetul UE si NextGenerationEU sunt protejati impotriva oricarui tip de frauda coruptie si conflict de interese. Acest lucru nu este negociabil", a mai spus Ursula von der Leyen