Dosarul de coruptie al Andreei Cosma, inceput in 2015, retrimis in camera preliminara. Cosma, beneficiara directa a deciziilor CCR din era Dragnea

Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel a constatat nulitatea absoluta a procedurii de camera preliminara desfasurata in acest dosar si a dispus ca, la momentul ramanerii definitive a hotararii, cauza sa fie inaintata serviciului Registratura in vederea repartizarii unui complet de judecator de camera preliminara specializat in solutionarea cauzelor de coruptie Decizia pronuntata joi poate fi atacata cu apel.Pe 2 decembrie 2018, Andreea Cosma a fost condamnata de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu in dosarul privind vanzarea la preturi subevaluate a unor terenuri ale cazarmii 'Ciuperceasca', intrata in activul Parcului Industrial Plopeni in urma unui schimb de terenuri cu MApN.In acelasi dosar, Florin Anghel, fost deputat PDL si fost presedinte al CJ Prahova, si Danut Cornea, la data faptei presedinte al Consiliului de Administratie al SC Plopeni Industrial Parc SA, au primit cate 4 ani inchisoare cu executare.Ulterior, in iunie 2020, un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a desfiintat sentinta si a trimis cauza la rejudecare In decembrie 2015, DNA a trimis-o in judecata pe Andreea Cosma, la data faptei notar public, pentru complicitate la abuz in serviciu. Au fost trimisi in judecata in acelasi dosar fostul deputat PDL Florin Anghel, la data faptei presedinte al CJ Prahova, acuzat de instigare la abuz in serviciu, precum si Danut Cornea, la data faptei presedinte al Consiliului de Administratie al SC Plopeni Industrial Parc SA, imputernicit cu atributii de director general, acuzat de abuz in serviciu.Potrivit DNA, in anul 2007, "Cazarma 1375 Ciuperceasca'', situata in judetul Prahova, era parte a SC Plopeni Industrial Parc SA, agent economic cu capital integral de stat avand ca unic actionar Consiliul Judetean Prahova. Cazarma avea o suprafata totala de 402.412 mp, din care 388.245 mp teren fara constructii - padure si 14.166,53 mp teren cu constructii.Procurorii arata ca, in anul 2008, Danut Cornea si-a incalcat atributiile care ii reveneau in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al parcului industrial, in sensul ca a semnat noua contracte de vanzare-cumparare prin care a instrainat loturi din "Ciuperceasca'', fara ca bunurile vandute sa fi fost evaluate, fara desfasurarea unei licitatii publice, fara a fi imputernicit de Adunarea Generala a Actionarilor mandatata special de Consiliul Judetean si fara viza de control financiar preventiv propriu, sustragand operatiunea economica de la controlul de legalitate si regularitate si in baza unei procuri emise cu depasirea competentelor si cu incalcarea dispozitiilor legale."Pentru aceasta, inculpatul Cornea Danut a fost determinat de catre inculpatul Anghel Florin Serghei, presedinte al Consiliului Judetean Prahova de la acea data, care, cu depasirea competentelor legale, a emis o procura autentificata, prin care Cornea Danut Marcel era imputernicit sa vanda integral activul 'Cazarma 1375 - Ciuperceasca' catre toate persoanele, prin negociere, cu precizarea unei valori minime, care insa nu fusese stabilita printr-un raport de evaluare intocmit in vederea vanzarii, asa cum era prevazut in procedurile legale", sustine DNA.Procurorii mai spun ca Danut Cornea si Florin Anghel au beneficiat de ajutorul Andreei Cosma, care a acceptat sa autentifice contractele de vanzare-cumparare prin care SC Plopeni Industrial Parc SA a instrainat mai multe imobile ce faceau parte din activul ''Ciuperceasca''.Conform DNA, instrainarea s-a facut "fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind achizitiile publice si fara a se tine seama nici macar de valorile minimale ce trebuiau a fi avute in vedere potrivit studiului de evaluare 'Valori de piata-etalon minim informativ' practicat de Camera Notarilor Publici Prahova la data incheierii contractelor de vanzare-cumparare, respectiv la nivelul anului 2008".Astfel, prejudiciul cauzat prin vanzarea activului ''Ciuperceasca'' este in suma de 17.603.853 lei, reprezentand diferenta intre valoarea de preluare a bunurilor vandute si pretul vanzarii.Totodata, activitatile mentionate au dus la obtinerea unor foloase necuvenite de catre reprezentantii mai multor societati comerciale, care au achizitionat diverse parti ale activului mentionat la valori sub pretul de piata practicat in perioada respectiva.De asemenea, procurorii arata ca, in perioada decembrie 2005 - iulie 2008, Danut Cornea a prejudiciat SC Plopeni Industrial Parc SA prin semnarea unor contracte.Astfel, el a semnat un contract de servicii, temei pentru plata sumei de 55.112 lei, avand ca obiect investitii care nu erau benefice societatii, cu o valoare mai mare decat cea prevazuta in buget, in lipsa vizei de control financiar preventiv propriu, document sustras de la controlul de legalitate si regularitate.Cornea a mai semnat, in lipsa vizei de control financiar preventiv propriu, un contract de lucrari, in baza caruia s-a platit suma de 31.725 lei, contractul avand o valoare mai mare decat valoarea prevazuta in buget, documentul fiind sustras de la controlul de legalitate si regularitate.Totodata, el a semnat un contract de lucrari, temei pentru plata sumei de 829.841,70 lei, avand ca obiect investitii la un bun care nu apartinea societatii si nu erau benefice activitatii acesteia, la o valoare mai mare decat cea estimata si a angajat societatea la plata unor servicii de consultanta juridica si contabila, in baza a opt contracte si a unui act aditional, documente pe care le-a semnat fara existenta unor referate de necesitate si fara a fi vizate pentru control financiar preventiv propriu, fara desfasurarea unei proceduri de achizitie publica, spun procuroriiIn acest mod, societatea a fost pagubita cu suma de 154.857 lei, fiind obtinute foloase necuvenite pentru partile contractante.Prejudiciul total produs in dauna SC Plopeni Industrial Parc SA, potrivit DNA, este de 18.694.990 lei, suma in care este inclus prejudiciul cauzat prin vanzarea activului "Ciuperceasca''.