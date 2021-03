Cum si-a facut dreptate salariata unui casino, concediata la scurt timp dupa angajare pentru ca a ramas insarcinata

Concendiu medical

Decizia de concediere, trimisa pe Whatsapp

Concedierea, atacata in instanta

Angajata casiera la un casino din Dorohoi pe un salariu de 2.230 de lei brut in 11 martie 2020, tanara nu a apucat sa lucreze foarte mult, localul fiind inchis odata cu instituirea starii de urgenta. In 4 iunie 2020, casinoul si-a reluat activitatea, iar in 24 iunie, cand se afla la serviciu, angajatei i s-a facut rau, avand o hemoragie puternica.Dupa ce a chemat-o pe o colega in locul sau a mers la spital, unde a fost consultata si i s-a adus la cunostinta ca este insarcinata, cu risc de pierdere a sarcinii.Din Serviciul Ambulatoriu al maternitatii, femeii i s-a dat concediu medical pentru cinci zile si o lista de analize medicale, urmand sa se intoarca pentru consult.Imediat dupa iesirea din spital, angajata i-a adus la cunostinta patronului starea sa de graviditate si iminenta de avort, prin mesaje scrise pe whatsapp, trimitandu-i poze cu concediul medical.In aceeasi seara, femeia l-a trimis pe sotul sau la punctual de lucru cu cheia de la casino, iar a doua zi, pe data de 25 iunie 2020, a predat concediul medical. Tanara a aratat ca administratorul societatii, la momentul angajarii, i-a precizat ca toate problemele pe care le are sa le discute cu colega de serviciu, iar aceasta ii va transmite lui, dar ea a considerat de cuviinta sa ii aduca la cunostinta personal problema de sanatate intervenita, avand in vedere ca prezenta sa fizica la serviciu era imposibila, cel putin o perioada.Angajata a mai aratat ca in data de 26 iunie 2020, patronul i-a trimis un mesaj in care i-a spus ca "daca pana luni nu are un document din care sa ateste concediul medical se simte nevoit sa ii desfaca contractul de munca". Tanara a raspuns spunand ca deja a dus concediul medical la punctul de lucru.Peste patru zile, angajata a primit o poza a deciziei de concediere. Angajata a sesizat Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). Inspectorii ITM i-au transmis femeii ca "angajatorul a fost sanctionat, intrucat a incalcat prevederile art. 60 alin. 1 lit. a din codul Muncii si i-a reactivat contractul de munca in registrul general de evidenta a salariatilor si ca pontajul aferent lunii martie 2020 un numar de 32 ore lucrate, iar ca in luna iunie 2020 figureaza cu un numar de 64 ore lucrate, dispunandu-se ca masura cu caracter permanent sa stabileasca o durata zilnica a timpului de munca care sa nu fie mai mare de 12 ore lucratoare, urmata de o durata de repaus de 24 ore".Data afara, salariata casinoului a dat in judecata firma la care lucra, iar judecatorii i-au dat castig de cauza dispunand reangajarea sa. Mai mult decat atat, Tribunalul Botosani a obligat firma sa ii achite angajatei concediate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, de la data desfacerii contractului de munca, respectiv 21 iulie 2020 pana la data reintegrarii efective pe post."Instanta constata ca reclamanta s-a aflat in perioada de proba de 90 de zile si ca parata a invocat ca motiv de concediere a reclamantei concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.Necorespunderea profesionala reprezinta imprejurarea de natura obiectiva sau subiectiva care conduce ori este apta sa conduca la obtinerea unor performante profesionale mai scazute decat cele pe care, in mod rezonabil, angajatorul e indrituit a le astepta de la salariat si trebuie inteleasa ca o stapanire insuficienta a regulilor specifice unei meserii.Este conform cu realitatea, asa cum de altfel sustine si parata, ca in perioada de proba angajatorul are dreptul legal de a evalua aptitudinile angajatului, in speta ale reclamantei, insa raportat la situatia de fapt retinuta, apare a fi de prisos realizarea unei astfel de evaluari cata vreme a intervenit situatia de graviditate ce atrage imposibilitatea dispunerii incetarii contractului de munca", arata Tribunalul Botosani in sentinta, care poate fi atacata cu apel.