Bilantul DNA pe 2015 este in egala masura incurajator si deprimant.

Este, desigur, incurajator ca o institutie din Romania poate fi atat de performanta, dar ceea ce scoate la suprafata aceasta performanta este teribil.

Si poate chiar mai terifiant este faptul ca, potrivit dnei Kovesi, exista zone in care fenomenul in loc sa diminueze, sub efectul inhibitoriu al catuselor, este in crestere.

De ce?

Pe de-o parte, inca nu exista preventie, cu adevarat. Ea presupune ca, in baza hotararilor judecatoresti, cineva, un grup de lucru, la nivelul Ministerului Justitiei de exemplu, sa analizeze hotarare cu hotarare judecatoreasca pentru a vedea unde sunt bresele din legislatie si proceduri si sa inceapa inchiderea lor. Dupa stiinta mea, acest demers nici macar nu a inceput.

Apoi, exista si un efect al lefurilor mici la cele mai multe dintre nivelurile administratiei. Un salariu decent nu este o garantie a integritatii, desigur. Dar un salariu mic este o premisa destul de sigura pentru coruptie.

Recuperarea foarte scazuta a prejudiciilor nu este nici ea de natura sa ajute la reducerea coruptiei. Pentru ca, pana la urma, poate fi si o socoteala: fur un milion de euro, daca sunt prins stau la puscarie cativa ani, dar am toate sansele sa raman cu prada si sa fiu aranjat pentru restul vietii.

De-abia cand condamnatii vor ramane fara bani si le vor fi confiscati si pantalonii de pe ei, cred ca multi se vor gandi de doua ori inainte sa puna mana.

Toate acestea sunt insa masuri anticoruptie care trebuie sa vina de sus in jos. Dar si oamenii obisnuiti, cetatenii acestei tari, pot face anticoruptie, eu as spune chiar principala anticoruptie. Si nu ma refer doar la denunturile tot mai multe pe care le primeste DNA si la sustinerea publica de care se bucura aceasta institutie.

Ma refer la mentalitate.

Vin alegerile locale. In comunitatile locale, cu cat sunt mai mici, cu atat oamenii stiu mai bine ce face fiecare, inclusiv primarul sau candidatul la primarie. Dovedita sau nu in Justitie, lipsa de integritate, invartelile sunt bine cunoscute. Nu prea exista lupi in blana de oaie, pe care comunitatile sa nu ii cunoasca. Ii cunosc bine. Si totusi ii voteaza ca intr-un sindrom Stockholm generalizat.

Si o fac pentru ca, din ce observ eu de ani de zile, majoritatea romanilor, chiar parte dintre cei care se declara sustinatori ai DNA, de fapt nu detesta hotia. Ba chiar am observat o admiratie fata de hotii cunoscuti, dar neprinsi: baietii destepti care au stiut sa se invarteasca bine. Pentru multi sunt modele de succes.

Ceea ce detesta admiratorii acestor modele este insa neimpartirea prazii. Sa furi doar pentru tine, fara sa imparti macar firmiturile, asa ceva nu se face. Dar cine imparte, orice renume ar avea, capata in continuare voturile. Daca Marian Vanghelie va candida, are sanse bune de castig, Sorin Oprescu nu este cu totul prabusit in sondaje si exemplele pot continua.

Si cat timp lucrurile asa vor ramane, tot ce va extrage din sistem DNA va fi inlocuit rapid de aceleasi tipologii, doar poate ceva mai abile in actiuni.

Anticoruptia va avea succes de-abia cand toleranta publica la coruptie va fi foarte scazuta si blamul public pentru ea va fi neiertator, cand hotia nu va mai fi invidiata, ci detestata. Anticoruptia aceasta de toate zilele, fara procurori, fara catuse, preventiva prin mentalitatea corecta, este cred singura care poate invinge cu adevarat si inca foarte departe.

