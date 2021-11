Femeile de la Apele Române care se luptă cu sistemul. Un concurs ce nu a putut fi trucat, anulat pentru a fi numită persoana susținută politic

Două femei, angajate la Apele Române Cluj, se luptă de peste un an de zile în justiție pentru a-și obține drepturile încălcate grav de fosta conducere a instituției.

Florina Rus și Carmen Grozavu sunt pe ultima sută de metri în demersul lor judiciar și foarte aproape de a obține și daune morale din partea Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș – Tisa, cu sediul în Cluj-Napoca. Totul a pornit de la un concurs organizat în luna aprilie 2020, pentru un post de șef serviciu în cadrul instituției. Era stare de urgență, perioadă în care toate concursurile erau anulate. Presiunea politică la ABA Cluj-Napoca a fost, însă, atât de mare încât s-au obținut derogări pentru un concurs destinat ocupării unui post de șef serviciu.

Florina Rus a câştigat proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de șef la Serviciul Inspecţia Bazinală. A obţinut 95 din 100 de puncte şi a fost singurul candidat declarat admis în faza următoare - interviul. În ziua programată pentru susţinerea interviului ea a aflat însă de decizia conducerii de a suspenda concursul din motive de procedură.

”Conducerea, împreună cu colegii din departament, m-au propus pe mine pentru a prelua funcția de conducere. Directorul de la acea vreme, cred că este un an deja: mi-a spus 'uite Florina, de la centru, persoana cutare este propusă pentru a ocupa postul de șef, își dorește acest lucru și ai următoarea variantă, ori îți dai demisia de bună voie din funcția de conducere, ori cealaltă variantă este de a scoate postul de șef la concurs'. Am întrebat care este criteriul pentru care dânșii doresc înlăturarea mea. Zice, 'în afară de criteriul politic, momentan, nu primează nimic'. M-am prezentat și spre surprinderea și indignarea conducerii, am reușit să-l și iau”, a relatat Florina Rus pentru presa locală.

Persoana susținută politică, numită interimar pe post

În final, pe post a fost numit, interimar, un angajat al instituției susținut politic de către PNL. Se numește Valentin Avram și viza încă din 2019 funcția de șef serviciu. Până la acel moment, Florina Rus ocupa interimar postul și i s-a transmis în mod direct că trebuie să își dea demisia pentru a fi pus omul partidului. Pentru că a refuzat, postul a fost scos la concurs. Valentin Avram nu s-a prezentat pentru că nu îndeplinea condiția de vechime. Acesta a ajuns, în final, șef interimar după ce concursul a fost anulat. Femeia a decis ulterior să plece la un alt serviciu din cadrul instituției. Aceasta a dat în judecată ABA Someș – Tisa și a cerut desființarea deciziei prin care a fost anulat concursul din aprilie 2020, după proba interviului. Pe 20 octombrie 2021, Tribunalul Cluj i-a dat dreptate și a obligat instituția să îi plătească daune morale în valoare de 10.000 de lei.

”(...) Dispune reluarea concursului demarat potrivit deciziei nr. 73/18.03.2020 şi anume de la etapa interviului. Respinge ca neîntemeiat petitul privind acordarea daunelor materiale. Obligă pârâţii în solidar să plătească reclamantei suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă pârâţii în solidar la plata sumei de 2.580 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale”, se pecizează în minuta instanței.

”S-au întreprins demersuri în a se organiza acest concurs, în condiţii ce ridică multe semne de întrebare cu privire la scopul real, în condiţiile în care postul era vacant de 6 ani și existau acte oficiale cu privire la interzicerea concursurilor. Se obţine totuşi aprobare pentru a se organiza acest concurs, de urgenţă, deşi nu se întrevede care era caracterul urgent, dublat de starea de pandemie din anul 2020 când, timp de 2 luni, cât a durat starea de urgenţă au fost suspendate activităţile în foarte multe domenii, s-a recurs la telemuncă, deplasările erau restricţionate.

În tot acest context, pârâta organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii, care în concret era deţinută de către reclamantă, nu era o funcţie pe care să nu o exercite în concret nimeni, ca să se justifice de urgenţă organizarea unui concurs”, astfel a carcaterizat instanța de la Tribunal condițiile în care a fost organizat acest concurs. Hotărârea a fost contestată de juriștii Apelor Române, iar cauza se va muta la Curtea de Apel Cluj-Napoca. Soluționarea cauzei va mai dura, astfel, câteva luni.

Colegă detașată cu serviciul la peste 500 de kilometri

Florina Rus a fost susținută în demersurile sale și a fost apărată public de către o colegă, care și ea avea să sufere repercusiuni din partea conducerii instituției. Carmen Gozavu, care a fost observator la concurs din partea sindicatului, avea să fie detașată, în 25 august 2020, la 500 de kilometri de casă, la ABA Prut-Bârlad, cu sediul în Galați, pe o perioadă de 12 luni.

Și aceasta a inițiat proceduri judiciare împotriva instituției la care lucrează și a obținut la un interval de două luni o ordonanță președințială prin care a fost suspendată decizia de detașare până la soluționarea definitivă a cererii de anulare. Carmen Grozavu, soția antrenorului de fotbal Leo Grozavu, a obținut la Tribunalul Cluj, în 5 mai 2021, anularea deciziei prin care a fost detașată să lucreze la Galați. De menționat că pe data de 23 decembrie 2020, conducerea Apelor Române Cluj a a încetat măsura detașării angajatei la Galați.

”A considerat că măsura detașării a fost dispusă pe criterii politice, având un scop pur șicanatoriu, întrucât nu există niciun motiv temeinic pentru care ar putea fi dispusă detașarea în cadrul ABA Prut-Bârlad, la o distanță de peste 550 km, în condițiile în care numărul inspectorilor din ABA Someș-Tisa era oricum deja prea mic, sub numărul minim prevăzut de regulament. Reclamanta a ajuns să nu fie privită cu ochi buni de către șefi după ce a formulat mai multe sesizări împotriva acestora și a modului în care s-a întrerupt un concurs, în calitate de observator din partea sindicatului la desfășurarea acestuia, în ceea ce privește pe numita Rus Florina de a renunța la postul de șef serviciu, pe care îl ocupa pana la scoaterea la concurs, s-a luat hotărârea pe linie politică, de scoatere la concurs a postului de șef serviciu Inspecția Bazinală de Apă Someș-Tisa”, se menționează în hotărârea Tribunalului.

În final, instanța a anulat detașarea ca urmare a motivelor personale invocate de reclamantă și nu a mai analizat celelalte motive. Hotărârea a fost contestată de ambele părți și urmează să fie judecată la Curtea de Apel Cluj-Napoca.

Ads