Ar fi de neiertat ca Regele sa plece asa!

Ironia amara a istoriei face ca in exact ziua in care Regele Mihai se intoarce definitiv in Romania, in spatele omagiilor mincinoase pe care i le aduce, PSD se pregateste sa siluiasca din nou democratia, statul de drept si, implicit, memoria Majestatii Sale.

Doua dintre proiectele de ciuntire a Legilor Justitiei, modificarile Legilor 304 si 317, urmeaza sa primeasca votul final in Camera Deputatilor cu toate enormitatile pe care le contin, dupa ce in comisia speciala nici macar un simulacru de dezbatere nu a avut loc. Atat de mare a fost haosul incat la un moment dat nici PSD-ALDE nu mai intelegeau nimic si votau haotic.

Asta inseamna ca dincolo de ticalosiile pe care le contin, legile acestea ar putea contine si fabuloase prostii care sa iasa la iveala mai tarziu si sa impuna noi modificari de urgenta.

Ca sa nu mai repete problemele de la adoptarea Legii 303, cand eforturile comune ale PNL si USR au reusit sa zadarniceasca tentativa de vot - blitz si amanarea adoptarii cu cateva zile, sedinta de astazi va incepe cu mutilarea Regulamentului de sendinta.

Nu cred ca mai exista vreun Parlament pe lumea aceasta in care dezbaterea unei legi sa fie stransa in timpul stabilit prin program, iar ce depaseaste sa fie votat bloc fara discutii. Este o negare a insusi parlamentarismului.

Se plangea PSD ca actualele Coduri Penale ar fi trecut prin asumarea raspunderii, fara dezbatere. Dar ele au stat 9 luni in comisiile speciale din Parlament, au fost amendate si rasamendate (ca un detaliu, o buna parte dintre articolele declarate neconstititutionale sunt exact cele modificate in comisiile parlamentare, deci nu reprezinta forma initiala a reglementarii plecata de la Ministerul Justitiei). Acum modificarile au stat cate doua zile in comisie, iar in plen ajung sa fie votate in bloc. O rusine!

Nu imi amintesc ca vreo majoritate sa se fi dedat la asemenea abuzuri, de la care iata ca nu-i opreste nici macar ziua solemna a aducerii trupului Regelui in tara. Regele al carui testament politic Liviu Dragnea are, in aceste conditii, nerusinarea sa-l invoce.

Dar mai exista cineva care ar putea medita la greutatea zilei de astazi si la adevaratul testament al Regelui, la Romania "pe care n-am primit-o mostenire de la parinti, ci o imprumutam de la copiii nostri". CCR!

Judecatorii CCR dezbat astazi cele doua sesizari, ale PNL si USR, privind neconstitutionalitatea Comisiei Iordache, care, pe de-o parte, s-a apucat de aceste modificari cu incalcarea hotararii prin care a fost creata si care o insarcina sa se ocupe strict de adaptarea Codurilor Penale la deciziile CCR.

Pe de alta parte, chiar dupa ce hotararea a fost modificata fiind adaugate si aceste proiecte, comisia speciala tot nu avea dreptul, potrivit Regulamentului, sa avanseze rapoarte fiecareia dintre camere, ea putand trimite raporte doar plenului reunit. Deci, in mod normal, chiar daca, sa zicem, Comisia Iordache ar fi fost sesizata corect cu acest proiect de modificare a Legilor Justitiei, proiectele ar fi trebuit sa parcurga si etapa comisiilor juridice ordinare.

De ce nu au respectat PSD-ALDE regulile? Pe de-o parte pentru ca in mentalitatea lor nu e loc de reguli si democratie. Mentalitatea lor se reduce la arbitrariu si dictatura. Pe de alta parte, pentru ca se grabesc ingrozitor sa incalece justitia. Si nici macar nu e asta totul.

Se pare ca ne asteapta si o gratiere fulger, cadou de Mos Craciun poporului care resimte deja binefacerile recursului compensatoriu. In plus, urmeaza si modificarea Codurilor Penale care, la cum arata proiectul, nu sa va limita la deciziile CCR, ci va impune tot felul de aberatii de tipul interzicerii comunicatelor de presa care anunta declansarea urmarii penale sau trimiterea in judecata.

Iar saptamana viitoare va primi votul final in Senat si aberanta lege care ii iarta de pedeapsa pe parlamentarii care si-au angajat rude la cabinetele parlamentare, initiata de inepuizabilul Florin Iordache.

Daca CCR isi va aminti menirea ei, inclusiv aceea de a bloca abuzurile unei puteri care o ia razna, si daca ia decizia astazi, inainte ca legile sa primeasca si votul Senatului, ar putea opri acest asalt nebunesc. Eu cred ca asta si-ar dori si Regele avand in vedere ca in conformitate cu toate semnalele externe, extrem de explicite, adoptarea acestor legi ne va pune in rand cu Polonia si ar leza grav viitorul european al Romaniei.

Si tot astazi, ICCJ ar urma sa ia decizia finala in cazul Cameliei Bogdan, judecatoarea pentru care Inspectia Judiciara cere excluderea din magistratura ca urmare a linsajului la care a fost supusa de Dan Voiculescu ca razbunarea dupa ce l-a trimis la puscarie.

Poate ca dna Bogdan o fi comis o neglijenta, poate ca se pune problema unei sanctiuni, dar cea maxima, adica eliminarea ei din magistratura, ar deschide calea revizuirii dosarului Voiculescu si deci pentru albirea unuia dintre cei mai mari infractori ai acestei tari. Si asa rolul lui Dan Voiculescu si al masinariei sale de lupta media in acest asalt asupra justitiei este urias. Nu ma indoiesc ca acest cadou al revizuirii i-ar da aripi.

In loc sa fie o zi de reculegere si solemnitate, este o zi de lupta grea, o zi in care democratia si statul de drept ar putea primi lovituri grave. Ar fi de neiertat, nedemn ca Regele sa plece asa spre odihna vesnica.

