Un tanar acuzat ca a omorat o femeie care dormea intr-o scara de bloc din Sacele a fost arestat prevenitv

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Tribunalul Brasov, din probele administrate a rezultat ca, in noaptea de 21 spre 22 noiembrie, in jurul orei 24,00, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, tanarul a intrat intr-un bloc din municipiul Sacele, unde a agresat o femeie, in varsta de 65 ani, care dormea in casa scarii intr-un asternut improvizat. Aceasta a decedat in urma violentelor.Inculpatul nu a declarat nimic in cursul urmaririi penale si nici in fata judecatorului de drepturi si libertati si nu a formulat contestatie, precizeaza sursa citata.Femeia de 65 de ani a fost gasita moarta duminica la parterul blocului.Initial, dupa primele cercetari, a fost deschis un dosar pentru ucidere din culpa, insa, dupa efectuarea autopsiei, politistii au schimbat incadrarea faptei in omor , constatandu-se ca decesul s-a produs din cauze violente.Tanarul de 24 de ani, banuit ca ar fi autorul crimei, a fost retinut marti pentru 24 de ore.