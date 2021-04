Doua asociatii de magistrati il acuza pe Lucian Netejoru de dublu standard: "A dispus cercetarea unor colegi judecatori pentru pareri exprimate pe un grup de Facebook privat"

"Suntem "convinsi" ca este pur intamplator faptul ca solicitarea de suspendare din functie vizeaza judecatorul care a trimis intrebarea preliminara la CJUE privind legile justitiei si judecatorul care a formulat solicitarea de trimitere in acel dosar.Modalitatea in care Inspectia Judiciara alege sa actioneze depaseste cu mult orice cadru legal pe care aceasta il are la dispozitie si arata utilizarea dublului standard, inacceptabil in orice sistem democratic decent.Atragem atentia distinsilor colegi din cadrul Inspectiei Judiciare ca nu au observat ca acele conversatii erau purtate pe un grup de discutii cu caracter privat (sursa DEX: PRIVAT, -A In opozitie cu public, particular, individual).Conversatiile au fost date publicitatii prin savarsirea unei infractiuni iar Inspectia Judiciara nu s-a obosit nici macar sa verifice daca acele conversatii sunt reale sau nu", reclama membrii celor doua asociatii de magistrati AMASP si Initiativa pentru Justitie il acuza pe Lucian Netejoru de dublu standard "Pana la acest moment, in mod empiric, am putut constata ca daca procurorii si judecatorii discuta in privat si indraznesc sa nu fie de acord cu mentinerea SIIJ, cu legile justitiei astfel cum au fost ele modificate de Tudorel Toader sau cu opiniile despre viata si univers ale "prietenilor" domnului Lucian Netejoru, cu siguranta vor fi vizati de cercetari disciplinare si propuneri de suspendari din functie.Daca insa suntem adoratori ai aspectelor indicate anterior, putem exprima public, sub forma de interviu, eseu, roman fluviu sau postari pe Facebook absolut orice aspect politic sau orice denaturare a adevarului este la moda in acea zi", au mai aratat reprezentantii celor doua asociatii de magistrati, dand exemplul unor postari de pe Facebook ale judecatoarelor: Adriana Stoicescu, Adina Daria Lupea, Gabriela Baltag, Lacrimoara Axinte, Madalina Afrasinie."In cazul in care domnul Lucian Netejoru nu poate furniza nicio explicatie cu privire la criteriile de exercitare a actiunilor disciplinare si la folosirea unui standard dublu in evaluarea conduitei magistratilor, avand in vedere ilustra activitate soldata cu respingeri constante a actiunilor disciplinare, ii solicitam sa isi prezinte demisia de onoare", mai arata AMASP si Initiativa pentru Justitie.