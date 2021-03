Asociatiile magistratilor, despre proiectul de desfiintare a Sectiei Speciale: "Asa-numitele "garantii" sunt inacceptabile intr-un stat de drept. Scad increderea in actul de justitie"

Sesizarea Comisiei de la Venetia si GRECO

Intr-un comunicat de presa acestea sustin ca garantiile care insotesc proiectul legii de desfiintare a SIIJ, si anume conditionarea trimiterii in judecata a judecatorilor si a procurorilor, pentru savarsirea anumitor infractiuni , in special cele de coruptie , de incuviintarea Consiliului Superior al Magistraturii sunt inacceptabile intr-un stat de drept, constituind un "filtru" neconstitutional si scade increderea publica in actul de justitie "Introducerea obligatiei ca judecatorii si procurorii sa poata fi trimisi in judecata, pentru anumite infractiuni, in speciale cele de coruptie, numai cu incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau, dupa caz, a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, constituie un "filtru" neconstitutional si exista toate premisele ca aceasta incuviintare sa fie vazuta de societate drept o "garantie a impunitatii magistratilor" sau ca o "superimunitate", arata cele doua asociatii intr-un comunicat de presa Asociatiile amintite argumenteaza ca nu poate fi sustinuta necesitatea implicarii directe, nemijlocite, a unor organe administrative, cu atributii extrajudiciare, precum sectiile CSM -ului si solicita Presedintelui Camerei Deputatilor sa sesizeze urgent Comisia de la Venetia si GRECO cu privire la acest proiect legislativ."Crearea unui corp de magistrati incoruptibili, onesti si profesionisti exclude acordarea unor astfel de imunitati de care niciun cetatean obisnuit nu se "bucura", iar conform art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, "cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Nimeni nu este mai presus de lege.", magistratii neputand fi situati deasupra cetatenilor obisnuiti. Mai mult, in acest fel se deschide calea spre crearea de privilegii si pentru alte categorii sociale.Incuviintarea prealabila din partea unui organ administrativ este incompatibila cu valorile statului de drept, deoarece reprezinta un privilegiu inadmisibil si un filtru pentru ca magistratii sa nu poata fi anchetati penal, ceea ce va asigura impunitate, fapt de neconceput in societati democratice stabile. De asemenea, aceasta incuviintare este contrara principiului independentei justitiei, deoarece justitia este infaptuita doar de instantele de judecata, nu si de Consiliul Superior al Magistraturii, care este un organ administrativ si are rolul de instanta de judecata doar in domeniul raspunderii disciplinare.Nu se poate sustine sub nicio forma necesitatea implicarii directe, nemijlocite, a unor organe administrative, cu atributii extrajudiciare, de tipul sectiei pentru judecatori/procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in activitatea obisnuita a unui procuror , sub forma incuviintarii trimiterii in judecata a judecatorilor, respectiv a procurorilor cercetati penal. Pentru verificarea legalitatii rechizitoriilor, Codul de procedura penala a prevazut etapa camerei preliminare.Incuviintand trimiterile in judecata, ambele sectii ale CSM ar deveni un fel de superiori ierarhici ai procurorilor de caz, ceea ce ar contraveni art. 132 alin. (1) din Constitutia Romaniei. Potrivit normei constitutionale, procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, dar acest control ierarhic se efectueaza exclusiv in cadrul Ministerului Public, de catre procurori ierarhic superiori, iar nu de organe administrative din afara Ministerului Public.Mai mult, limitarea incuviintarii prealabile la infractiunile contra infaptuirii justitiei, de coruptie si de serviciu ori a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie este inexplicabila si se poate crede ca scopul este acela de control al anchetelor privind coruptia din magistratura, fiind practic un filtru propus doar pentru magistratii suspectati de coruptie, care trebuie protejati de un organ administrativ, inainte ca o instanta de judecata independenta sa pronunte o solutie prin care sa constate vinovatia sau nevinovatia magistratului anchetat.Solicitam Presedintelui Camerei Deputatilor sa sesizeze urgent Comisia de la Venetia si GRECO cu privire la acest proiect legislativ", se arata in comunicatul citat. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat, joi, dupa ce proiectul de desfiintare a sectiei speciale a primit avuz favorabil de la Comisia juridica , cu amendamentul ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu avizul CSM, ca institutia trebuie sa gestioneze acest lcuru "cu foarte mare responsabilitate".Ministrul a precizat ca se asteapta ca PSD sa atace la CCR legea, insa crede ca nu exista motive de neconstitutionalitate.Stelian Ion, a pledat joi, in dezbaterile din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, afirmand ca varianta Guvernului este "cea mai corecta"