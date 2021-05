Ministrul Aurescu solicita un punct de vedere Camerei Deputatilor in cauza "Kovesi impotriva Romaniei"

In document, ministrul Aurescu aduce la cunostinta conducerii Camerei Deputatilor ca, la data de 28 aprilie, a fost inregistrata la Departamentul Agent Guvernamental din cadrul MAE o comunicare elaborata de Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) cu privire la cauza "Kovesi impotriva Romaniei"."Aceasta comunicare a fost inaintata prin e-mail Agentului guvernamental pentru CEDO de catre Serviciul de Executare a Hotararilor CEDO (Serviciul) din cadrul Comitetului Ministrilor (CM). Prin respectivul memorandum se solicita autoritatilor nationale sa identifice si sa propuna, in cel mai scurt timp, in vederea executarii hotararii CEDO din cauza Kovesi, "masuri cu caracter general indispensabile pentru o evolutie pozitiva a statului de drept in Romania. Alaturi de o analiza a incalcarilor Conventiei constatate de Curte in aceasta cauza, realizata de FJR, comunicarea mai contine si o serie de propuneri de amendamente aduse legislatiei nationale relevante si practicii adoptate de unele institutii", subliniaza documentul trimis Camerei Deputatilor.Potrivit acestuia, FJR face o trecere in revista si o analiza a principalelor actiuni cuprinse in Planul de Actiune transmis CM la data de 4 februarie - masurile pentru apararea libertatii de exprimare a magistratilor, reintroducerea principiului independentei procurorilor, modificarea procedurii de numire in functii de conducere a procurorilor de rang inalt."Evaluarea FJR retine si ca, desi masurile propuse de autoritati sunt binevenite, nu a fost anuntat si un calendar de implementare a acestora. In plus, fata de actiunile planificate de autoritati si cuprinse in Planul de Actiune. FJR propune mai multe masuri suplimentare de modificare a cadrului normativ existent in vederea executarii hotararilor CEDO din cauza Kovesi. (...)Avand in vedere posibilitatea oferita de art. 9 din Regulamentul CM, va adresam rugamintea de a comunica punctul de vedere al institutiei dumneavoastra pe marginea comunicarii FJR sus mentionate, pana la data de 11 mai 2021, in masura posibilului. In plus, indiferent de transmiterea unor comentarii fata de comunicarea FJR, deoarece cauza Kovesi se va afla pe agenda reuniunii CM din 7 - 9 iunie 2021, va adresam rugamintea de a ne transmite, pana la data de 21 mai 2021, orice informatii suplimentare pe care le apreciati relevante pentru executarea hotararii in cauza "Kovesi impotriva Romaniei", subliniaza ministrul Aurescu in scrisoarea sa.O adresa similara a fost transmita catre ministrul Justitiei si presedintii Senatului, CSM si CCR Documentul adresat Camerei Deputatilor a fost trimis Comisiei juridice, cu termen de solutionare de doua saptamani.