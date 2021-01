Averile judecatorilor CSM. Indemnizatii mai mari decat veniturile lui Klaus Iohannis, dublate de salariile imense

Mihai-Bogdan Mateescu

Mihai Andrei Balan

Gabriela Baltag

Andrea Annamaria Chis

Mariana Ghena

Simona Gabriela Marcu

Evelina Mirela Oprina

Nicoleta Margareta Tint

Indemnizatiile sunt diverse, pentru transport , chirie, in cazul celor care nu locuiesc in Bucuresti, deplasari, si nu numai. Totusi, unii dintre ei, cum ar fi Lia Savonea , care locuieste in comuna Chiajna, situata la aproximativ 12 kilometri de Bucuresti, beneficiaza de indemnizatia de chirie, cu toate ca distanta parcursa este similara cu o plimbare din Rahova in Titan. Bogdan Mateescu, presedintele CSM , incaseaza 218.306 de lei anual doar pentru decontare transport, chirie, diurna pentru deplasarile interne si diurna pentru detasare. Se adauga si salariul, de 323.761 de lei pe an. De exemplu, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, are venituri anuale de 179.735 de lei.detine un apartament cu doua camere in judetul Valcea, un Renault Talisman, fabricat in 2016, si 359.598 de lei in banca.Decontare transport - 5.781 de leiDecontare chirie - 31.071 de leiIndemnizatie membru ales al CSM - 323.761 de leiDiurna deplasari interne - 11.861 de leiDiurna detasare - 170.993 de leiDrepturi salariale restante - 23.067Judecatorul CSM declara doua apartamente, unul in Timisoara si unul in Bucuresti, si aproximativ 235.498 de lei si 12.300 de euro in banca.Membru CSM - 323.400 de leiJudecator Tribunalul Timis - 30.461 de leiAlte venituri CSM - 180.807 lei si 712 eurodeclara doua terenuri intravilane, un apartament si o casa de vacanta in Piatra Neamt.Are doua masini, o Skoda fabricata in 2005 si un Audi Q3 fabricat in 2018.Drepturi salariale restante - 133.256 de leiSalariu CSM - 331.388 de leiIndemnizatie delegare - 14.637 de leiIndemnizatie detasare - 155.414 de leiDecontare transport - 9.650 de leiDecontare chirie - 30.388 de leiTransport Legea nr. 303/2004 - 539 de leidetine un teren intravilan si un apartament in Cluj-Napoca.Are o Honda VT 500, fabricata in 1983.Are in banca aproximativ 6.109 de lei si 117.003 euro.Venituri din hotarari judecatoresti - 12.342 de leiLector universitar - 28.958 de leiIndemnizatie CSM - 330.083 de leiIndemnizatie delegare interna - 4.827 de leiIndemnizatie delegatie externa - 2.604 euroIndemnizatie detasare - 137.327 de leiTransport - 8.272 de leiChirie - 30.833 de leideclara doua terenuri intravilane si unul agricol in Teleorman. Mai detine un apartament si o casa in Galati, o casa in Teleorman si un apartament in Bucuresti.Are trei masini, un Nissan X trail, fabricat in 2008, un Nissan Note, fabricat in 2012 si un Daewoo Matiz, fabricat in 2004.Are in banca aproximativ 529.543 de lei.Transport - 6.461 de leiAlocatie OUG 27/2006 - 2.192 de leiVouchere vacanta - 1.305 de leiMembru CSM - 328.207 de leiVenituri din salarii pentru 2019 ICCJ - 87.085 de leiIndemnizatie detasare - 149.548 de leiDiferenta indemnizatie detasare - 18.279 de leiIndemnizatie de delegare - 247 de leiOUG nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei stabileste mai multe drepturi pentru magistratii care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu: diurna, cheltuieli de cazare sau transport.declara un teren intravilan in Ilfov, Mogosoaia, un teren intravilan in Teleorman, dar si unul in Bucuresti. Mai detine unul agricol in Teleorman.Are o casa in Teleorman si o casa si un apartament in Bucuresti.Conduce o Alfa Romeo fabricata in 2005.Are in banca aproximativ 97.282 de euro.Membru CSM - 324.765 de leiRecalculare drepturi I.C.C.J (judecator) - 95.238 de leiInchiriere apartament - 8.100 de leiFormator la Institutul National al Magistraturii - 12.471 de leidetine doua apartamente in Bucuresti si un Opel Antara, fabricat in 2014.Are in banca aproximativ 15.000 de euro si 894.210 de lei.Indemnizatie delegare - 13.524 de leiTransport - 903 leiJudecator CSM - 331.388 de leiDiferente salariale - 9.632 de leiProfesor universitar - 19.776 de leiDrepturi de autor - 3.586 de leidetine doua terenuri agricole si unul intravilan in Alba si un teren intravilan in Chiajna, Ilfov.Are doua case, una in Chiajna si una in Alba.Are doua masini, un Tiguan fabricat in 2013 si un BMW fabricat in 2014.Detine ceasuri si bijuterii in valoare de 12.000 de euro.Are in banca, impreuna cu sotul ei, aproximativ 591.166 de euro, o mare parte din suma fiind obtinuta din vanzarea unor proprietati, 10.292 de dolari si 341.784 de lei.Indemnizatie CSM si alte asemenea venituri - 499.795 de leiDecontare transport - 452 de leiDrepturi salariale restante - 7.203 de leideclara trei terenuri intravilane, un apartament si o casa in Brasov.Conduce un Subaru Forester, fabricat in 2011.Are in banca aproximativ 208.412 lei si 59.000 de euro.Transport - 3.120 de leiDecontare chirie - 31.769 de leiDrepturi salariale restante - 18.561 de leiJudecator CSM - 324.705 leiDiurna delegatie interna - 6.994 de leiDiurna detasare - 15.592 de lei