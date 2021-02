Averile colosale ale procurorilor CSM. Numai din diurne incaseaza anual mii de euro

Cristian-Mihai Ban

In declaratiile de avere pe care le completeaza anual, membrii CSM nu isi mentioneaza doar proprietatile, terenurile si masinile detinute. Trebuie sa adauge si veniturile anuale. In aceasta rubrica intra si indemnizatiile, sumele alocate iesind in evidenta.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, Cristian-Mihai Ban detine o masina Skoda , fabricata in 2015, si 18.816 lei, respectiv 55.117 de euro in banca.Membru CSM - 522.671 de lei pe an, adica aproximativ 43.555 de lei pe luna. Ban mentioneaza ca in aceasta suma sunt incluse si diurnele si chiria, fara sa specifice cat primeste pentru fiecare in parte.Drepturi salariale restante - 2.522 de leiPotrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, Florin Deac detine un teren intravilan si o casa in Maramures, doua apartamente in Baia Mare si doua masini, o Kia Sportage, fabricata in 2014, si un Nissan X-Trail, fabricat in 2018.In plus, are in banca aproximativ 55.666 de lei si 70.865 de euro.Membru CSM - 324.394 de lei pe an, adica aproximativ 27.032 de lei pe luna.Diurna detasare - 133.373 de leiDiurna delegare interna - 7.087 de leiDiferente salariale CSM - 7.654 de leiDiferente salariale Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures - 10.463 de leiPotrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2019, Nicolae Solomon detine o Mazda 3, fabricata in 2008, metale pretioase, dobandite in anul 2019, in valoare de 16.687 de euro, dar si bijuterii si ceasuri, dobandite in intervalul 2018-2019, de aproximativ 5.000 de euro.Are in banca, impreuna cu sotia lui, aproximativ 48.315 lei, 6.413 dolari si 13.251 de euro.Membru CSM - 326.138 de lei pe an, adica aproximativ 27.178 de lei pe lunaRestante salariale Parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti - 5.754 de leiChirie - 600 de euro/lunaDiurna - 868 de euroRestante/diferente salariale/alte venituri - 256.604 leiPotrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, Tatiana Toader detine un apartament in Bucuresti, un Audi A3, si are 46.866 de lei in banca.Membru CSM - 302.015 lei pe an, adica aproximativ 15.167 de lei pe lunaDrepturi salariale restante CSM - 16.052Diurna delegatie interna - 2.835 de leiDecontare transport - 375 de lei