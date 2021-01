Averile reprezentantilor societatii civile in CSM. Au calitate de demnitari si incaseaza indemnizatii pe masura magistratilor

Victor Alistar

Averea lui Alistar

Active financiare

Venituri anuale

Venituri salariale CIM din norma didactica - 75.350 de lei (Scoala Nationala de Studii Politice Administrative)

Venituri din proiecte ale angajatorului - 48.902 lei (Asociatia Romana pentru Transparenta Transparency)

Venituri indemnizatie de membru si diurne delegare CSM - 482.173 de lei

Venituri Salariale CIM - 82.778 de lei (Fundatia Romma Education Fund Romania)

Romeu Chelariu

Venituri anuale

Membru ales CSM - 324.705 de lei

Venituri din arenda - 2.500 de lei

Indemnizatie delegare CSM - 1.417 de lei

Indemnizatie detasare CSM - 147.976

Transport - 8.447 de lei

Chirie - 32.809 lei

O modificare la Legea 317/2004 de functionare a CSM , operata la sfarsitul anului 2019 in comisia parlamentara condusa de Florin Iordache ii transforma pe cei doi "civili" in membri plini ai CSM, egali cu ceilalalti judecatori si procurori, isi primesc salariile intregi, plus decont chirie, transport si diurna daca au domiciliul in afara Bucurestiului. Au aceleasi drepturi, dar mai putine obligatii. Potrivit modificarilor legislative, membrii alesi si reprezentantii societatii civile au calitatea de demnitar si beneficiaza de dispozitiile OG privind organizarea cabinetului demnitarului. Anterior acestei prevederi, doar judecatorii si procurorii din CSM aveau calitatea de demnitar, dar fara a beneficia de dispozitiile OG privind organizarea cabinetului demnitarului.Victor Alistar este un personaj controversat. A fost implicat intr-un scandal pe vremea cand era functionar public la Primaria Capitalei, cand era primar Victor Lis. Alistar a fost acuzat ca a obtinut illegal un imobil din fondul locativ al Municiplitatii. I-au fost aduse acuzatii de fals, uz de fals si fals in declaratii.Victor Alistar primise un apartament de la primarie, desi mama sa era proaspata beneficiara a unei repartitii municipale intr-un apartament cu 3 camere primit tot din fondul locativ. El a pierdut procesul si a fost nevoit sa renunte la apartament.El a fost cercetat si in 2009 pentru fals in declaratii. Agentia Nationala de Integritate l-a amendat cu 500 de lei pentru nedepunerea declaratiei de avere, la incheierea raporturilor de munca cu ANFP (Agentia Nationala a Functionarilor Publici). Potrivit materialelor de presa invocate, Teodor-Victor Alistar ar fi incalcat dispozitiile legale referitoare la conflictul de interese si la regimul incompatibilitatilor.Pe 20 iulie 2009, Agentia Nationala de Integritate ( ANI ) a constatat caVictor Alistar s-a aflat, in perioada 23 ianuarie 2007 - 1 martie 2009, in stare de incompatibilitate, intrucat a detinut concomitent calitatile de functionar public - purtator de cuvant in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, director executiv in cadrul Asociatiei Romane pentru Transparenta (incepand cu anul 2004) si avocat definitiv (in cadrul Cabinetului individual de avocatura Alistar Teodor-Victor.Victor Alistar declara un teren intravilan si o casa in Judetul Ilfov.Conduce o masina Kia Sorento, iar in ultimele 12 luni a vandut doua autoturisme, un BMW 735i si o Kia Sportige.Romeu Chelariu detine un teren agricol si unul intravilan in Iasi. Mai declara doua case, tot in Iasi.Conduce un Renault fabricat in 2012.Are in banca aproximativ 196.329 de lei.