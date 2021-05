Cristian Bacanu, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei: Politicile din justitie ale PSD in era Iordache si Tudorel Toader contravin dreptului Uniunii Europene

"Printr-un comunicat al Curtii de Justitie a Uniunii Europene se confirma ceea ce am afirmat in repetate randuri: infiintarea SIIJ contravine dreptului Uniunii Europene, in masura in care nu exista o justificare obiectiva care sa justifice reglementarea unei astfel de institutii si, cu atat mai mult cu cat nu exista garantii care sa asigure ca reglementarea de infiintare a sectiei nu este perceputa ca un instrument de presiune asupra judecatorilor si procurorilor. Justificare pentru infiintarea sectiei nu exista. In schimb exista numeroase sesizari ale procurorilor si judecatorilor care se simt direct vizati de infiintarea, de catre tandemul Dragnea-Toader, a SIIJ.Prin acelasi comunicat, Curtea arata ca numirea unui inspector sef interimar la Inspectia Judiciara de catre Guvern prin intermediul unei reglementari, chiar si cu caracter provizoriu, incalca dreptul UE. Amintesc ca in 2018, Tudorel Toader i-a prelungit provizoriu mandatul inspectorului sef al Inspectiei Judiciare; am semnalat inca de la acel moment ca o astfel de actiune este nelegala.De asemenea, Curtea semnaleaza alte trei chestiuni deosebit de importante - Decizia privind instituirea mecanismului MCV (2006/928) este obligatorie si face parte din dreptul uniunii. Instantele nationale au obligatia sa nu aplice o norma nationala care contravine mecanismului MCV; Rapoartele MCV nu pot fi ignorate si ca Romania trebuie sa aiba in vedere recomandarile trasate de Comisia Europeana in domeniul justitiei in temeiul principiului cooperarii loiale. Mai mult, Romania trebuie sa se abtina de la adopta sau de la a mentine in vigoare acte normative care risca sa compromita obiectivele din justitie urmarite prin instituirea MCV.Esential este sa intelegem ca, in mod practic, Curtea a aratat ca politicile din justitie ale PSD din anii 2017 si 2018 (in era Iordache si Tudorel Toader) contravin dreptului Uniunii Europene. Totodata, Romania are OBLIGATIA sa indrepte raul facut in acea perioada (de exemplu, prin desfiintarea SIIJ) si sa respecte mecanismul MCV.In privinta modului in care Curtea s-a exprimat prin comunicat, trebuie sa ne amintim ca procedura prin care a fost sesizata CJUE a fost cea a intrebarii preliminare si nu cea a infringement-ului. Prin urmare, modul de redactare a documentului este unul specific (nu are neaparat un ton imperativ) insa trebuie citit ca atare. Tocmai acesta este motivul pentru care Curtea arata ca instantele nationale au rolul de a stabili daca actele SIIJ sunt legale prin raportare la dreptul UE. Daca nu desfiintam SIIJ cat mai curand, e posibil sa vedem ca ne lovim de acte ale SIIJ anulate de judecatori!", arata acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook