Cum a fost condamnat la inchisoare un tanar care l-a lovit cu masina intentionat pe un barbat cu care a avut un conflict in trafic: "Acum te omor, roman nenorocit!"

Victima, lovita in plin

Agresorul nu a recunoscut fapta

Judecatorul nu a avut dubii: a fost tentativa de omor

Soferul cu Touareg condamnat la cinci ani de inchisoare pentru tentativa de omor

Judecatorii Curtii de Apel Targu-Mures trebuie sa pronunte sentinta finala intr-un dosar de tentativa de omor in care a fost trimis in judecata Stefan Gabor, un tanar de 28 de ani acuzat ca, in decembrie 2012, pe cand avea 19 ani, l-a calcat intentionat cu masina pe un barbat cu care a avut un conflict in trafic.Incidentul a avut loc in 12 decembrie 2012. Adrian C. circula impreuna cu un prieten pe drumul de la iesirea din Tarnaveni, cand o masina condusa de Stefan Gabor a intrat intr-o depasire periculoasa. Ca sa evite o tragedie, Adrian C. a tras de volan in partea dreapta, ajungand pe trotuar.Gabor a plecat mai departe, dar a oprit intr-o benzinarie pentru a alimenta. Cand l-au vazut oprit in benzinarie, Adrian C. si prietenul sau au mers la Gabor pentru a-i cere socoteala. Intre cei trei a avut loc o altercatie cu ocazia careia pasagerul din masina care a fost nevoita sa iasa de pe drum pentru a evita un accident l-a lovit "in mod repetat" pe Stefan Gabor.Dupa altercatie, Adrian si prietenul sau au plecat, dar Stefan Gabor a pornit in urmarirea lor. Vazand ca este urmarit, Adrian a dat mai multe ture printr-o benzinarie, iar in final a oprit intr-o parcare paralela cu drumul, aflata vizavi de aceasta."In timp ce C. Adrian se afla in picioare langa masina sa, cu portiera deschisa pe jumatate, din incinta statiei Lukoil a venit in viteza inculpatul si a intrat cu masina direct in persoana vatamata, apoi tot in viteza a plecat de la fata locului", sustin procurorii in rechizitoriul de trimitere in judecata.Potrivit aceleiasi surse,Victima a avut nevoie de peste 200 de zile de ingrijiri medicale, recuperarea completa durand mai mult de doi ani."In urma impactului, pe langa vatamarea lui C. Adrian, a fost dislocata portiera fata stanga a masinii acestuia, s-au deformat aripa si bara de protectie fata stanga. Tot in momentul impactului, masina persoanei vatamate a fost proiectata pe directia fata-dreapta, tamponand masina parcata alaturat", au mai aratat procurorii in rechizitoriu.Potrivit procurorilor, la cinci minute dupa incident, Stefan Gabor s-a intors la locul faptei cu masina plina cu alte persoane si o a doua masina plina cu persoane de etnie rroma. Din cele doua masini au coborat aproximativ 10 persoane, dintre care unul inarmat cu un baston telescopic, care ar fi strigat:Nici cu ocazia anchetei, nici la proces , Stefan Gabor nu a recunoscut ca a intrat cu masina intentionat in victima, sustinand ca Adrian i-a deschis usa in fata chiar cand trecea pe langa el. Concret, Gabor a sustinut ca. Gabor nu si-a putut explica ranile suferite de victima, sustinand ca el a lovit doar usa, cand a trecut pe langa masina.Expertiza realizata in dosar l-a contrazis pe tanarul acuzat de tentativa de omor. Expertii au aratat ca Stefan Gabor a intrat cu masina intentionat in victima."Din Raportul de Expertiza Tehnica efectuat in cauza, rezulta ca locul de impact se afla la o distanta de cca 0,65 m de linia de separare a carosabilului de parcarea auto si la 4,35 m de linia de separare a sensurilor de mers. Avand in vedere ca un autoturism marca Seat Alhambra are latimea de maxim 1,90 m, iar banda de circulatie la momentul impactului era libera pe o latime de 4,35 metri, in mod evident inculpatul nu era nevoit sa patrunda pe contrasens, asa cum sustine, pentru a trece de masina persoanei vatamate, avand spatiu suficient de trecere", se arata in dosar.In urma procesului judecat in prima instanta la Tribunalul Mures, Stefan Gabor a fost condamnat la patru ani si doua luni de inchisoare pentru tentativa de omor."Din coroborarea declaratiilor partii civile, mentiunile certificatului medico-legal, mentiunile expertizelor medico-legale, declaratiile martorilor audiati in cauza, mentiunile procesului verbal de cercetare la fata locului insotit de planse fotografice, precum si cu mentiunile rapoartelor de expertiza efectuate in cauza, instanta apreciaza ca in cauza savarsirea faptei retinute in sarcina inculpatului a fost dovedita in afara oricarui dubiu", a aratat Tribunalul Mures Judecatorul a mai subliniat ca "inculpatul, nici macar la acest moment nu a inteles consecintele deosebit de grave l-a care s-a expus prin savarsirea infractiunii". In stabilirea pedepsei a fost avut in vedere si "perioada extrem de mare trecuta de la data comiterii infractiunii, de aproximativ 8 ani", faptul ca inculpatul nu avea antecedente penale, dar si faptul ca "a savarsit fapta in stare de provocare intrucat, pe fondul unei manevre periculoase in trafic efectuata anterior de inculpat".Prin sentinta de condamnare la inchisoare, Gabor a fost obligat sa ii achite victimei si daune morale de 15.000 de lei. Judecatorul a considerat ca suma de 490.000 de lei ceruta de victima ca daune morale este "exagerata".In noiembrie 2019, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare pe Iulian Serban Sanducu, soferul Volkswagen-ului Touareg care in 2015 a sicanat si a lovit in trafic, in timp ce conducea cu aproximativ 80 km/ora, un autoturism Dacia Logan, in zona fantanii Miorita din Capitala. In prima instanta barbatul a fost achitat, dar sentinta a fost schimbata radical in apel. "Este exclusa ipoteza unei simple erori de manevrare a autoturismului comise de catre inculpat, astfel cum acesta a sustinut", a aratat Curtea de Apel Bucuresti in sentinta prezentata pe larg de Ziare.com