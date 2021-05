Barbatul din Cluj care si-a injunghiat copilul de 8 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata

"Condamna pe inculpatul T.G., pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului calificat, (...) la pedeapsa detentiunii pe viata", se arata in sentinta de luni a Tribunalului Cluj, care poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile.Pe 28 iulie 2020, un copil de 8 ani a fost gasit mort, in masina tatalui sau, dupa ce a fost dat disparut cu trei zile inainte, de catre mama sa.