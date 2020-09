Barbat condamnat pentru ca a violat copilul fostului sau coleg de munca. II dadea bani si dulciuri sa nu spuna prin ce trecea

Agresorul "Am folosit copilul ca sa nu-mi stric casa"

Povestea ingrozitoare a inceput in anul 2017, in timpul vacantei de vara, cand copilul a venit la casa pedofilului pentru a se juca pe calculator cu fiul acestuia. De atunci, copilul a fost abuzat de cateva ori, pana in anul 2018. Insa mama lui a mers la politie abia in luna iunie 2020, conform Buna Ziua Iasi Barbatul a fost retinut, apoi arestat. Acum victima are aproape noua ani.Agresorul (43 de ani) este casatorit si are doi copii. Sotia lui lucreaza in Cipru si vine acasa de doua ori pe an, iar fiul cel mare lucreaza in Germania. Celalat fiu era elev.Si tatal copilului abuzat munceste in strainatate, insa inainte sa plece din tara a lucrat in constructii, iar coleg de munca i-a fost chiar agresorul fiului sau.Astfel ca nimeni nu condamna apropierea dintre victima si agresor. Barbatul nu avea un venit constant, el muncind doar ocazional in domeniul constructiilor.Anchetatorii au descoperit ca in perioada iulie 2017-decembrie 2018, barbatul l-a agresat sexulat si l-a violat de mai multe ori pe copil.Barbatul a recunoscut fapta si a spus ca facea acest fapt deoarece sotia lui este plecata in strainatate. Astfel, pentru ca ea sa nu afle ca o inseala, a folosit un copil, crezand ca acesta nu-l va da de gol.Pedofilul, extrem de senin: "Decat sa merg la o femeie straina, am preferat sa fac sex cu un copil, ca sa nu-mi stric casa!"De altfel, agresorul ii dadea bani copilului "doi -trei lei" si dulciuri.De multe ori, minorul era supus la perversiuni sexuale din partea barbatului care gasea motive pentru a ramane singur cu acesta.Baietelul a povestit insa chinul prin care trecea unor colegi de joaca, iar acestia, la randul lor au povestit parintilor. Astfel, grozaviile au ajuns la urechile mamei victimei care a mers la politie.Insa barbatul nu s-a oprit aici. El era cunoscut ca avea un comportament deviant. A fost vazut ca se masturba in public, iar pentru un astfel de gest a fost amendat.