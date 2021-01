Un barbat de 60 de ani, cetatean de onoare in orasul sau, condamnat pentru agresarea sexuala a fiicei sale de 12 ani: "Ea a avut initiativa"

Potrivit libertatea.ro, care protejeaza identitatea partilor implicate pentru a o proteja pe minora, barbatul a aparut in mai multe articole de presa portretizat atunci ca fiind un "tata-model", care o creste singur pe fetita, dupa ce "mama ei a abandonat-o". "Eu sunt mama, tata si prietenul ei", declara el.Sura citata mai arata ca in data de 19 august 2020, fetita i-a trimis bunicii ei mai multe mesaje vocale, in care plangea si spunea ca tatal o agreseaza sexual si fizic. Printr-un SMS, bunica i-a dat numarul de la telefonul copilului din acel judet, iar fata a sunat acolo imediat si le-a povestit autoritatilor tot calvarul pe care il indura de patru luni.Potrivit libertatea.ro , calvarul feri a inceput in aprilie 2020, cand fata a intrat in camera tatalui, in timp ce el se schimba. Usa nu era incuiata, desi barbatul era dezbracat. Fata l-a vazut, a iesit din incapere si n-a zis nimic, dar peste cateva zile, cand a imbratisat-o, barbatul i-a pus mana pe sani.O luna mai tarziu, a sarutat-o in zona intima, iar in alta zi, a dezbracat-o si s-a frecat de trupul ei, pana a ejaculat. In iunie, pe la jumatatea lunii, in timp ce ea era in fata calculatorului, a venit si si-a apropiat organul sexual de gura fetei. "Am intors capul, iar tata s-a suparat si a iesit din camera", a povestit fata, potrivit sursei amintite.Cu ocazia procesului, barbatul a recunoscut ca si-a agresat sexual fetita si a spus ca regreta ce a facut, dar a incercat sa se justifice la proces , sustinand ca a fost provocat de fiica lui de 12 ani. "Ea a avut initiativa, iar eu am dat curs actiunilor ei", a declarat in instanta barbatul de 60 de ani.In urma procesului, barbatul a fost condamnat la cinci ani de inchisoare . Sentinta nu este definitiva, fiind atacata cu apel.