Bacau: Barbat arestat preventiv pentru pornografie infantila

Anchetatorii au demarat investigatia in urma unei sesizari facuta, pe 25 septembrie 2020, de National Crime Agency din Marea Britanie."S-a stabilit faptul ca, in perioada martie 2018 - noiembrie 2018, in timp ce se afla pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii, inculpatul a procurat, prin descarcarea de pe o platforma online si a detinut un numar de 9 materiale pornografice cu minori. Totodata, din probatoriul administrat s-a mai retinut faptul ca, in perioada iunie 2019 - octombrie 2020, dupa ce a revenit pe teritoriul Romaniei, inculpatul a procurat, detinut si distribuit mai multe materiale pornografice cu minori prin intermediul unei aplicatii mobile", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.Potrivit IGPR, in urma perchezitiei informatice efectuate asupra telefonului mobil ridicat de la barbat, au fost identificate 20 de materiale ce fac obiectul infractiunii de pornografie infantila (1 imagine si 19 videoclipuri)."Totodata, in baza mandatului emis de judecatorul de drepturi si libertati, a fost accesat contul utilizat de persoana banuita pe o platforma de socializare online, rezultand ca barbatul face parte din mai multe grupuri de discutii, de incarcare si descarcare de fisiere media (video si fotografii). Din cercetari a reiesit ca grupurile de discutii sunt destinate persoanelor cu interese sexuale, aceste grupuri fiind create de diferite persoane interesate sa cunoasca alti membri cu aceleasi interese", se arata in comunicatul IGPR.Marti, procurorii DIICOT Bacau l-au retinut pe barbat, iar miercuri magistratii bacauani l-au arestat pentru 30 de zile.Actiunea a beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul DCCO si al lucratorilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, iar suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.