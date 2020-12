Cum explica un judecator roman condamnarea la inchisoare cu executare a unui barbat care si-a maltratat cainele

Potrivit adevarul.ro, cercetarile impotriva barbatului acuzat ca si-a chinuit cainele au fost deschise in 2016, dupa ce un tanar care circula cu masina pe ruta Chisoda - Giroc a observat o camioneta care tara un caine legat cu lantul. Vazand scena, tanarul a depasit camioneta si l-a fortat pe sofer sa opreasca si sa dezlege cainele. Soferul s-a conformat. A coborat din masina, a dezlegat cainele si a plecat fara alte explicatii.Cainele, care a suferit mai multe rani, a fost salvat de un medic veterinar si dat spre adoptie unei alte familii.Trimis in judecata, barbatul acuzat de ranirea sau schingiuirea animalelor a recunoscut acuzatiile. Chiar daca s-a aratat dispus sa presteze munca in folosul comunitatii, Judecatoria Timisoara l-a condamnat la patru luni de inchisoare cu executare.Potrivit sursei amintite, in justificarea deciziei de condamnare la inchisoare cu executare, judecatorul a mai aratat ca "nu poate sa nu remarce numarul tot mai crescut de astfel de fapte prin care anumite persoane recurg la gesturi extreme impotriva animalelor prin ranirea intentionata ori schingiuirea acestora"."Instanta apreciaza periculozitatea crescuta a inculpatului tinand cont ca fapta a fost savarsita fata de o fiinta vie, lipsita de aparare, obiectul material nefiind in aceste conditii un simplu obiect, ci un animal viu. Or, legarea unui animal de masina, urmata de tararea acestuia, reprezinta elemente care demonstreaza un anumit comportament nefiresc, existand pericolul manifestarii si in viitor a unei astfel de conduite contrare legii", a mai aratat judecatorul, potrivit adevarul.ro, in sentinta care nu este definitiva, fiind atacata cu apel la Curtea de Apel Timisoara.Sursa citata mai arata ca, in 2017, Judecatoria Tulcea l-a condamnat la sase luni de inchisoare pe un tanar care, in 2014, cand avea 23 de ani, a omorat cu o sabie un caine de talie mica, detinut de unchiul sau. Ulterior, Curtea de Apel Constanta a transformat condamnarea la inchisoare cu executare intr-una cu suspendare, tanarul ramanand cu o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu suspendare.