Barbat retinut dupa ce a jefuit o biserica din Sinaia. Prejudiciul se ridica la 7.000 de lei

Conform datelor comunicate, sambata, de IJP Prahova, politistii din Sinaia au fost sesizati, vineri seara, in jurul orei 23,00, de catre un barbat despre faptul ca persoane necunoscute au patruns in interiorul unui lacas de cult si au sustras mai multe bunuri. In urma verificarilor efectuate , a fost identificata persoana banuita de comiterea faptei, respectiv un barbat in varsta de 46 de ani. Prejudiciul, estimat la aproximativ 7.000 de lei, a fost recuperat in totalitate. In urma administrarii probatoriului, fata de barbat a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore", precizeaza sursa citata.Persoana in cauza va fi prezentata magistratilor Judecatoriei Sinaia cu propunerea luarii unei masuri preventive.In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de furt