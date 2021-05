Barbat de 34 de ani din Timis, retinut dupa ce a violat o femeie de 85 de ani

"Politistii Sectiei 1 Rurala au fost sesizati, in noaptea de 21/22 mai a.c., ca pe raza localitatii Fiscut a avut loc o agresiune asupra unei femei de 85 de ani, in casa in care aceasta locuieste. Din cercetari a reiesit ca, in jurul orei 01.00, un barbat ar fi patruns, prin escaladarea gardului si fortarea usii de acces, in imobilul victimei, unde, prin folosirea fortei, ar fi intretinut raporturi sexuale cu aceasta, dupa care ar fi plecat", transmite IPJ Arad.Agresorul a fost prins in localitatea Zam din judetul Hunedoara. In urma investigatiilor efectuate de politisti sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, a fost identificat cel banuit de savarsirea faptei, in persoana unui barbat de 34 de ani, din judetul Timis. In seara zilei de 24 mai a.c., barbatul a fost depistat de politistii Sectiei 1 Rurala Arad, impreuna cu cei ai Sectiei 8 Rurala Savarsin, in localitatea Zam", mai transmite IPJ Arad.Barbatul a fost retinut, urmand a fi prezentat magistratilor Judecatoriei Arad cu propunere de arestare prevenitva, fiind acuzat de viol si violare de domiciliu.