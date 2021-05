Huliganii care au omorat in bataie un om in trafic vor face inchisoare. In prima faza, unul primise condamnare cu suspendare

Conflictul a avut loc in iunie 2019, cand Leonard Tudorici si fratele lui, Adrian, l-au omorat in bataie pe Catalin Plaiasu. Victima a decedat pe patul de spital, potrivit Adevarul.ro Leonard Tudorici a fost condamnat de magistratii Tribunalului Arges la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Fratele lui, Adrian, a fost initial condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, doar ca a facut apel, considerand si ca daunele morale in valoare de 175.000 de euro sunt prea mari.Magistratii Curtii de Apel Pitesti au stabilit ca fapta lui Adrian Tudoreci reprezinta complicitate la lovituri cauzatoare de moarte , astfel ca a primit 6 ani si 4 luni de inchisoare. Sentinta este definitiva, iar cei doi frati vor trebui sa achite rudelor suma stabilita initial, 175.000 de euro daune morale.