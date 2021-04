Cum au disparut faptele din dosarul in care fostul baron de Braila, Bunea Stancu, a fost achitat pentru sase infractiuni

Dosarul lui Bunea Stancu se afla in instanta de aproape sapte ani, mai exact din toamna lui 2014, cand a fost trimis in judecata pentru cinci infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una in forma continuata si conflict de interese. Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata vicepresedintele Consiliului Judetean Florin Mija, dar si 11 functionari din Consiliul Judetean Braila, precum si administratorii mai multor firme.Potrivit procurorilor anticoruptie , in anii 2009 si 2010, Bunea Stancu a aprobat si avizat documentatia in procedurile de achizitii publice organizate de institutia pe care o conducea, incheiate cu sase contracte , desi ar fi stiut ca firmele care au oferit preturile cele mai mici, criteriul principal de atribuire, au fost descalificate prin interpretarea discriminatorie a conditiilor tehnice sau financiare.Procurorii au spus ca scopul acestuia a fost de a atribui lucrari firmelor agreate. Vorbim de lucrari in valoare de peste trei milioane de lei, obtinute doar de trei firme abonate la bugetul judetului Braila."Modul in care au fost organizate licitatiile si in care s-au derulat procedurile de achizitie publica, in perioada 2009-2011, a condus ca, in prezent, SC TANCRAD SRL Galati, SC TANCRAD Construct SRL Braila si SC CONCIVIA SA Braila sa detina monopolul lucrarilor licitate (in sens comun) de Consiliul Judetean Braila, fiind practic singurele firme care participa si castiga contractele de achizitie publica pe plan local si judetean", aratau procurorii DNA Dupa sapte ani de procese, judecatorii de la Tribunalul Vrancea au constatat ca niciuna din aceste fapte pentru care in anul 2014 Bunea Stancu a fost retinut apoi arestat la domiciliu timp de doua luni nu mai este incriminata de legea penala."Achita pe inculpatul Gheorghe Bunea Stancu , pentru: abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata (6 acte materiale), pe motiv ca fapta nu este prevazuta de legea penala; abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma continuata (4 acte materiale), pe motiv ca fapta nu este prevazuta de legea penala. ...achita pe acelasi inculpat Gheorghe Bunea Stancu pentru conflict de interese, pe motiv ca fapta nu este prevazuta de legea penala", se arata in decizia judecatorilor.Decizia poate fi atacata cu apel, dar lucrurile in acest dosar par clare inca de pe acum, avand in vedere ca prin modificarile aduse permanent legilor penale faptele de care este invinuit Stancu nu mai exista.Este a doua achitare pentru Bunea Stancu anul acesta, dupa ce in februarie a scapat basma curata din dosarul in care patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.Gheorghe Bunea Stancu a fost achitat pentru trafic de influenta. Bunea Stancu are insa doua condamnari cu executare la activ, una de trei ani de inchisoare cu executare in dosarul Mita la PSD si alta tot de trei ani, pentru acte de coruptie legate de finantarea a doua echipe sportive din judet.