Beatrice Rancea, managerul Operei Nationale Iasi, pusa din nou sub control judiciar

Potrivit procurorilor DIICOT , masura a fost dispusa incepand de marti, ca urmare a extinderii actiunii penale pentru deturnare de fonduri si alte fapte de delapidare. De la inceputul lunii martie , Beatrice Rancea a mai fost plasata sub control judiciar de doua ori, intr-un dosar al DIICOT ce vizeaza nereguli financiare in urma carora Opera ieseana ar fi fost prejudiciata cu 5 milioane de lei. In dosar sunt anchetati zece angajati ai ONRI.Pe 3 martie, Ministerul Culturii a suspendat contractul de management incheiat cu Beatrice Rancea pentru Opera Nationala Romana din Iasi, dupa ce DIICOT a instituit masura controlului judiciar in cazul acesteia.Un protest spontan a fost declansat pe 7 iulie de mai multi angajati ai ONRI, in urma unei informatii conform careia managerul Beatrice Rancea va reveni pe functie dupa ce i-a fost ridicata masura controlului judiciar.