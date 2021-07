Beatrice Rancea revine la conducerea Operei din Iasi. Fosta balerina este acuzata ca a initiat un grup infractional organizat

"Instanta a decis suspendarea temporara cauzata de interdictie. Cauzele care au condus la suspendare nu mai exista. Deci, da, se reia contractul dintre Beatrice Rancea si ONRI", a declarat Istvan Demeter, ministru secretar de stat in cadrul Ministerului Culturii, citat de Ziarul de Iasi Beatrice Rancea este cercetata de DIICOT intr-un dosar de delpidare si fals cu privire la modul de gestionare a fondurilor ONRI, prejudiciu fiind de aproximativ 5 milioane de lei. Procurorii suspecteaza ca din anul 2014 s-ar fi constituit si ar fi actionat in Iasi si Bucuresti un grup infractional organizat condus de Beatrice Rancea, grup la care ar fi aderat ulterior si alte persoane. Membrii grupului ar fi actionat in scopul de a obtine sume mari de bani provenind din subventii si alocari de la bugetul de stat, in speta de la bugetul Ministerului Culturii.