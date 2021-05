Sarbatoare in Clanul Sportivilor. Interlopul Bebino, acuzat ca si-a injunghiat un rival, declarat nevinovat

Tribunalul Bucuresti a pronuntat o prima sentinta in dosarul in care Emil Marius Alecu, zis Bebino, a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor. Astfel, Tribunalul Bucuresti l-a declarat nevinovat pe interlop, dar sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel. Potrivit adevarul.ro , Bebino a fost achitat pe motiv ca "fapta nu a fost savarsita de inculpat".Bebino a ajuns sa fie trimis in judecata in urma unui conflict izbucnit in Sectorul 2 al Capitalei in ianuarie 2020 . Conflictul a izbucnit dupa ce Cezar Roberto Petcu, zis Joe l-a chemat pe Bebino la o intalnire. La scurt timp dupa ce s-au intalnit, Bebino si mai multi interlopi care il insoteau pe Joe s-au luat la bataie In conflict , Bebino a fost taiat cu sabia, iar Florin Impuscatu, membru al gruparii conduse de Joe, a fost injunghiat. In urma anchetei, Joe si Constantin Mohamed Ionescu au fost trimisi in judecata pentru tentativa de omor asupra lui Bebino, iar liderul Clanului Sportivilor a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor asupra lui Impuscatu.Dupa trimiterea in judecata, Joe si Mohamed Ionescu au recunoscut acuzatiile si au fost condamnati in prima instanta la sase ani si opt luni de inchisoare . Bebino si-a sustinut in permanenta nevinovatia, iar in urma procesului a fost achitat."Singurii care confirma actiunea de injunghiere (n.a. a lui Impuscatu de catre Bebino) sunt persoana vatamata Impuscatu Florin si martorii ..., respectiv ..., care au participat la actiunea de vatamare a inculpatului fiind in relatii de dusmanie cu acesta.Or, inculpatul, martorul ... si cei care nu au fost implicati in conflict, imaginile video si procesele verbale de redare a interceptarilor telefonice demonstreaza neveridicitatea acuzatiei formulate. Concluzionand, considera instanta ca in cauza sunt incidente depozitiile prev. de art. 16 alin. 1 lit. c C.pr.pen. intrucat fapta nu a fost savarsita de inculpatul Alecu Emil Marius", a aratat Tribunalul Bucuresti, in sentinta de achitare a interlopului Bebino, care nu este definitiva.