Fenomenul beizadelelor sau de ce nu ajung copiii de bani gata să fie pedepsiți atunci când încalcă legea. „Sunt din înalta societate, nimeni nu îndrăznește să se lege de ei”

Fiu minor de magistrați, accident mortal în Craiova

Iustin Covei, din copil de magistrați, interlop de Dolj

Andrei Lazăr, ”prințișorul” acuzat de tentativă de omor

Copil de polițist, stăpânul cardurilor clonate

Fiu de deputat a ucis și a fugit

Alți copii de bani-gata care au comis infracțiuni

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu spune că acest fenomen se întâmplă pentru că părinții le dau acces la foarte mulți bani, le fac toate voile și îi scapă din mână.”Este un fenomen universal. Copiii aceștia sunt mai agitați, mai răsfățați, au foarte mulți bani pe mână și își permit tot felul de extravaganțe. Când fac diverse infracțiuni, până se fac cercetări sau se găsește o soluție, se clasează cazul. Provenind din familii cu mulți bani, își permit să plătească și cei mai buni avocați care știu să aplice tot felul de chichițe avocățești, să prelungească termenele până se prescrie cazul.Acești copii consideră că nimeni nu îi poate atinge. Au foarte mulți bani, au fițe, mulți fac studii în străinătate, poate că de acolo au căpătat și năravul acesta să mai fumeze nu știu ce iarbă și așa mai departe. Sunt copii scăpați de sub atenta supraveghere a părinților.Însă nu îndrăznește nimeni să se lege de ei. Primesc mașini de lux, sunt cocoloșiți. Sunt în înalta societate, unde se acoperă unii pe ceilalți. Corb la corb nu își scoate ochii. Se încuscresc, se înrudesc și cine să le mai facă ceva.Dar acest fenomen se întâmplă mai ales în spațiul nostru balcanic de aici. În țările civilizate copiii se apucă de mici să muncească, nu au timp de așa ceva.Sunt multe exemple de copii de polițiști, magistrați, politicieni care încalcă flagrant legea, uneori sunt condamnați, însă procesul durează foarte mult timp, iar de obicei, pedepsele sunt mici”, a explicat colonelul (r.) Liviu Chesnoiu pentru Ziare.com.În anul 2018, fiul minor (pe atunci avea 16 ani) al unor magistrați din Craiova a produs un accident mortal după ce s-a urcat băut la volan. O tânără de 18 ani, care era pasageră în mașină, a murit. Alte trei persoane au fost rănite uşor în accident. Adolescentul avea o alcoolemie de 0,59 grame per litru, conform Digi 24 Acesta nu este însă singurul caz în care un copil cu părinți legiuitori încalcă legea. Iustin Covei, fiu de judecător si nepot de procuror , a fost acuzat și condamnat pentru violenţe, dar si pentru fraude cu cardul . Iată câteva dosare ale lui Iusitin Covei. În 2002 a distrus un Oltcit pentru că nu i-a plăcut faţa şoferului. Dosarul penal a fost soluţionat cu neînceperea urmăririi penale (NUP).Un an mai târziu a fost prins la volanul unui BMW neînmatriculat şi fără permis de conducere. Nu s-a început urmărirea penală. În 2004 a intrat armat un bar, împreună cu 10 prieteni. Dus la Secţia 3 de Politie, Covei a lovit un subofiţer. A fost condamnat doar la trei luni de închisoare, cu suspendare şi 12 luni de supraveghere judiciară. Tot în 2004 a provocat un grav accident rutier, conducând cu viteza excesiva un autoturism Mitsubishi neînmatriculat. A fost condamnat la două luni de detenţie, dar tot cu suspendare. Astfel că tot în acel an a intrat cu un scuter într-o maşină a Poliţiei. În urma accidentului a fost amendat. Vara aceasta, aflat în arest la domiciliu, Iustin Covei a postat pe rețele de socializare imagini de la petreceri cu zeci de persoane, la piscina vilei sale.Costi şi Alina Răducănoiu, copiii fostului prefect de Dolj, au făcut ani la rând legea în oraş. În anul 1997 au intrat în vizorul oamenilor legii, când au bătut un poliţist care a încercat să îi legitimize, potrivit Adevarul.ro Frații Răducănoiu au reuşit să se facă remarcaţi prin numeroase scandaluri. Copiii fostului prefect de Dolj, împreună cu alţi prieteni au snopit în bătaie doi tineri în anul 1996. Victimele au fost transportate la Spitalul Judeţean din Craiova cu numeroase leziuni.Agresorii au fost condamnaţi de Tribunalul Dolj la 4 ani de închisoare cu executare, însă Curtea de Apel le-a redus pedeapsa la doi ani de închisoare. Costi şi Alina Răducănoiu au beneficiat ulterior de o graţiere.Costi Răducănoiu s-a ales cu un alt dosar penal în anul 1998 pentru vătămare corporală gravă. Pe data de 1 ianuarie în barul IRISH Way din Craiova şi-a bătut unul dintre cei mai buni prieteni. Şerban Mircea Dragoş, zis „Atomel “ a fost internat la Spitalul Judeţean din Craiova cu fractură piramidă nazală, traumatism cranio-facial cu contuzii ale pleoapelor şi plăgi la ambii ochi.Un alt scandal în care a fost implicat fiul fostului prefect de Dolj a avut loc la Predeal. Costi Răducănoiu a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a bătut un bucureştean şi i-a distrus autoturismul. A mai fost prins la volanului autoturismului în stare de ebrietate.La fel de cunoscut este si Andrei Lazar, fiul judecătoarei Liliana Lazăr, arestat pentru tentativă de omor . Tot el a mai fost implicat și într-un dosar de trafic de drogur i.Laurenţiu Vlăduţ, fiul adjunctului şefului Poliţiei Calafat a fost condamnat în noiembrie 2010 la cinci ani de închisoare cu executare pentru clonare de carduri, s-a predat Poliției în 2012.Procurorii au stabilit că, în aprilie 2010, Laurenţiu Ion Vlăduţ, zis "Lari", și alți cinci tineri au format o grupare infracţională, specializată în fabricarea de dispozitive pentru falsificarea instrumentelor de plată electronică, prin reinscripţionarea datelor conturilor bancare obţinute în mod fraudulos. Ei au montat aparatură de copiere a datelor în ATM-uri din Italia şi au retras numerar cu carduri false din bancomate.În septembrie 2007, fiul fostului deputat PSD de Suceava Petru Tărniceru a accidentat mortal o fetiță de 8 ani în satul Mihăileni, din județul Botoșani și a fugit de la locul accidentului. Tărniceru a fost prins de polițiștii de frontieră de la Vama Siret, cu ajutorul aparatului de termoviziune.Investigațiile au relevat faptul că în momentul producerii accidentului, Lucian Tărniceru se afla sub influența alcoolului. Avocații săi au cerut eliberarea din arestul preventiv, invocând... nebunia, conform România Liberă . Ei au depus la dosar trei internări la Spitalul de Neuropsihiatrie "Socola" din Iași. El a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare. Lucian Tărniceru avea antecedente penale. El a fost implicat în mai multe scandaluri la Vatra Dornei și a fost condamnat și la trei ani de închisoare pentru viol.Printre beizadelele care au avut probleme cu legea se mai numără și Claudiu Diamandescu, fiul fostului sef al Politiei Romane, generalul Corneliu Diamandescu. Acesta a fost acuzat că a condus una dintre cele mai mari rețele de trafic de mașini de lux furate. Dar a fost cercetat și pentru trafic și consum de droguri . În dosarul de mașini furate au fost cercetați și polițiști.Fiul fostului vicepreședinte al BCR , Jean Andronie, a provocat la începutul lunii noiembrie 2011 un grav accident auto, pe Calea Floreasca din Capitală, în urma căruia două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. a primit 7 ani de închisoare, familiile victimelor au încasat daune de 125.000 euro. Mario Iorgulescu , fiul fostului președinte LPF Gino Iorgulescu a produs în septembrie 2017 a produs un accident mortal pe o stradă din Capitală în timp ce conducea sub influența drogurilor și a alcoolului. A fost internat în spital apoi transferat în Italia, de unde nu s-a mai întors. Însă aceasta nu este singura problemă a fiului lui Iorgulescu cu legea. În aprilie anul acesta, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul în care era acuzat de săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, loviri și alte violențe.