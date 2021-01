Politistii, necrutatori cu un barbat care a circulat cu bicicleta prin zapada. Judecatorul s-a aratat mai ingaduitor

Barbatul a contestat amenda in instanta , aratand ca este incadrat in grad de handicap, iar din acest motiv circulatia pe bicicleta este indinspensabila pentru el.Judecatorul s-a aratat ingaduitor cu biciclistul si a transformat amenda in avertisment aratand ca "sanctiunea aplicata in cauza respecta limitele legale, dar instanta constata ca sanctiunea amenzii apare ca fiind disproportionata fata de pericolul social concret al faptei"."Instansa considera ca fapta petentului nu prezinta un grad de pericol social ridicat si nu a fost savarsita in conditii deosebite, care sa denote o atitudine periculoasa din punct de vedere social si care sa justifice aplicarea unei sanctiuni patrimoniale cu atat mai mult intr-un cuantum semnificativ, precum cel din cauza, chiar minim fata de dispozitiile legale.De altfel, instanta are in vedere ca petentul nu este cunoscut cu abateri de aceesi natura, intimatul nedepunand o dovada contrara", se arata in sentinta Judecatoriei Zarnesti, care poate fi atacata cu apel, la Tribunalul Brasov.